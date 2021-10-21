聽 Arbitrum 談 Nitro 升級：WASM 如何進一步打開擴容潛力？

Steven Goldfeder 向鏈聞表示，基於 WASM 的新架構有能力提供直接的 WASM 智能合約支持，但現階段他們的重點是提供最佳的 EVM 支持。

撰文：潘致雄

Arbitrum 在推出首個以太坊擴容網絡 Arbitrum One 之後，還計劃爲該網絡進行一次重要的升級，代號「Nirto」（氮氣加速），可進一步降低用戶的網絡使用成本，還同時預留了潛在的可擴展性。

此次升級最主要的技術改進是 Arbitrum 原本定製化的 AVM （Arbitrum 虛擬機）架構，切換成基於 WASM 的 Arbitrum 引擎。在替換後，該系統可以完全使用其他標準語言和工具進行編譯，以替代目前非常特定的編程語言和編譯工具。

替換成 WASM 架構後，Arbitrum 團隊預計可以提升二層網絡代碼的執行效率高達 20 至 50 倍，而且未來或許可以支持更多通用的編程語言，這就能加速讓更多的傳統開發者進入該領域。

可以在瀏覽器內運行的 WASM 技術

Arbitrum 聯合創始人 Steven Goldfeder 向鏈聞表示，「從技術角度來看，Nitro 確實使我們更接近於能夠直接支持 WASM 合約。」而目前的以太坊網絡中的智能合約是通過 Solidity 等語言開發，然後在編譯後通過 EVM （以太坊虛擬機）執行的。

據維基百科顯示，WebAssembly （WASM）是一個實驗性的編程語言，讓開發者能運用自己熟悉的編程語言編譯，可以運行在瀏覽器內，開發團隊來自 Mozilla、Google、Microsoft、Apple 等。WASM 的 1.0 版本也已經被集成在了所有主流的瀏覽器內，包括 Firefox、Chrome、Safari 和 Edge。

它也被一些區塊鏈網絡選擇作爲一種潛在的技術升級方案，包括以太坊也在探索特定的 eWASM 技術，不過從 GitHub 和以太坊基金會定期公開的進展來看，該項目可能不是現階段的開發重點。以太坊基金會目前更關注於以太坊 2.0 的硬分叉升級和 PoS 合併「The Merge」的事宜。

先專注於 EVM，提升兼容性、Gas 計算方式

但 Steven Goldfeder 補充到，基於 WASM 的新架構是有能力提供直接的 WASM 智能合約支持的，但現階段他們的重點是提供最佳的 EVM 支持，「Nitro 仍將要求開發者以 EVM 爲目標。」

從 EVM 兼容性上來說，這次的 Nitro 升級又進一步提升了，特別是在開發流程和工具相關的場景中，以及 Gas （交易中的計算量和儲存成本）的計算方式上。

Goldfeder 表示，「目前的 Arbitrum 已經完全兼容 EVM 了。但是如果掀開引擎蓋，其內部結構與 Geth 等以太坊客戶端並不相同。 對於部分工具來說，Arbitrum 目前還不支持一些調試功能，比如內部調用的追蹤，但是在 Nitro 升級後就會直接支持。」

另外如果現在查看 Arbitrum 的區塊瀏覽器，可以發現每筆交易的 Gas 需求量遠超過 L1 的以太坊，因爲兩者的計算方式完全不同（當然，Gas Price 也是遠低於 L1），但是在 Nitro 升級後，Gas 的計算邏輯將會與 L1 更兼容。

Nitro 可以顯著降低交易成本嗎？

Arbitrum 團隊預計 Nitro 能將二層網絡的執行速度提升 20 至 50 倍，不過這個在說的更多是計算相關的成本，主要是影響二層網絡中節點的執行效率。

但 Optimistic Rollup 類的擴容方案，最重要的成本是將二層的交易數據批量打包後（通過 calldata）儲存至 L1 上，這部分的成本受限於以太坊一層網絡，所以如果 Nitro 只是改進執行效率，對於這部分的成本優化是比較受限的。

所以 Goldfeder 也表示 Nitro 升級不僅包含 WASM 帶來的執行效率提升，也包含了其他更新，「Nitro 包含的多個升級，可以降低 L1 上 calldata 的成本，也可以降低 L2 上執行的成本，以及可以提升節點的效率。」至於可以提升多少的 Gas 效率，他們目前還未提供公開的數據，但表示「會可觀的（sizable）降低成本」。

而對於 Arbitrum One 這套技術的長期擴容效率，他們認爲「需要依賴以太坊 2.0 的數據分片技術，才能更顯著的降低交易成本。」