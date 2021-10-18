蔡明彰觀點：全球大通膨不炒黃金 改炒比特幣、基本金屬

今天報告的主題是「全球大通膨不炒黃金 改炒比特幣、基本金屬」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股的多空關鍵字都是通膨，全球性通膨的力道及持續時間都將超越原先預期，目前最新研判通膨維持高檔的情況還會維持一年，美國 CPI 維持在 4～5％水準，台灣 CPI 將站上 3％，各種工業及民生物品將短缺，台股已連漲三年，2019 年漲 23％、2020 年漲 22％、2021 年迄今漲 13％。

台股 2022 年即使再漲，也會漲幅縮小，然而影響股市的因素不僅通膨，還有其他複雜變數。

上週美國發布的企業財報，銀行、工業股第三季的獲利優於預期，帶動道瓊指數重返 3 萬 5 千點，目前距離歷史天價僅 1％幅度，這顯示身為全球股市龍頭的美股並無修正或走空風險，台股也不需要過度擔憂，本週季線反壓 17,100 點有待克服，只要美國科技股財報也優於預期，連動台股仍有反彈空間。

美國新冠疫情以來已印鈔逾 10 兆美元，債台高築，負債 28 兆美元已遠超過 GDP 的 21 兆美元，美鈔不值錢，貨幣貶值說穿了就是通膨作祟。

舊時代對抗美元貶值要買黃金，但這二年黃金沒漲到，目前每盎司 1,767 美元，較年初高點 2,072 美元下跌 15％，但新時代的比特幣目前 6.2 萬美元，較去年初的 3,200 美元大漲 18 倍，比特幣宛如打不死的怪物，上半年高點 6.5 萬美元後，中國全面打壓，宣布比特幣為非法金融資產，並禁止挖礦，致使比特幣跌到 2.8 萬美元，腰斬有餘。

中國為何打壓比特幣？表面挖礦耗電，實際上，中國民間大量資金外流的管道正是比特幣，在川普時代美國也對比特幣不友善，主因共和黨金主是華爾街銀行業，如果比特幣合法，將吃掉傳統金融業版圖，於是銀行業積極遊說政府，不可核准比特幣 ETF，但近來美國 SEC 將核准第一支比特幣 ETF 上市，10 月 19 日在紐約交易所上市，並不直接持有加密貨幣，而是投資與比特幣業務有關的公司，例如電動車特斯拉持有大量比特幣，及挖礦區塊鏈有關的公司。

萬寶投顧蔡明彰強調，為何在這個時點核准比特幣 ETF？恐怕美國政府考量通膨惡化，使聯準會很快縮減 QE。核准比特幣 ETF，使比特幣持續作為中國資金外流的地下管道，可以接收熱錢。

以往模式是美國印鈔換取中國生產的廉價商品，最後減債升息回收美元，把通膨爛攤子留給中國承擔，現在有比特幣新武器，中美之間金融戰爭升級了，若核准第一支比特幣 ETF，將來就有第二支、第三支 ETF，表示傳統的基金及保守的養老基金都可投資比特幣，後續的反應恐推升比特幣漲到 8 至 10 萬美元。

特斯拉年初創天價 900 美元陷入整理，但近來漲回 843 美元，離天價只有 7％一步之遙，很多人認為是電動車題材，更可能是比特幣概念，2 月特斯拉公布持有比特幣 15 億美元，成本比特幣 2.8 萬美元，財報未顯示特斯拉減持比特幣，因此最近漲到 6 萬美元，特斯拉潛在獲利已達新台幣 400 億元。

沒想到美國取代中國成全球最大比特幣挖礦國，今年 5 至 8 月挖礦活動量翻了一倍多，佔全球挖礦的 35.4％。

挖礦需要顯卡，台廠顯卡居世界龍頭，因而近來板卡族群藉著比特幣題材股價大漲，從技嘉 (2376-TW)、微星(2377-TW)、華擎(3515-TW) 到投機的撼訊 (6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW) 等。

的確，相關板卡的營收有恢復成長現象，以技嘉為例，中國 6 月禁止挖礦，7 月營收滑落至 82 億元，年增僅 1％，但 9 月回到 127 億元，創歷史新高，年增 60％，說明少了中國的挖礦，馬上美國補上來，因而整體顯卡銷售谷底回升。

股性投機的撼訊，月營收從 7 月 4.49 億元，回升到 9 月 8.41 億元，麗臺從 6 月 6.74 億元回升到 9 月 7.58 億元，全球大通膨在未來引爆大投機。

挖礦區塊量炒熱 NFT(非同質化代幣)，元宇宙商機爆發，首先帶動的是 VR，宏達電 (2498-TW) 是 VR 領域台廠的先驅，因而股價週一攻上漲停，宏達電上半年 EPS 虧損 1.93 元，顯示通膨大投機才是主因。

萬寶投顧蔡明彰強調，通膨投資人不炒貴金屬的黃金，但這次會炒基本金屬，由於歐洲的天然氣、中國的煤炭大漲而缺電，許多基本金屬生產商因缺電而減產，倫敦金屬交易所基本金屬指數刷新天價，錫創歷史新高，鋁、鉛分別 13 年及 14 年新高，今年來銅現貨漲 35％，鋁更漲 60％，鋅漲 40％，這部分的投機行情方興未艾，台股尚未具體反映，只有漲銅相關的第一銅 (2009-TW)、華新(1605-TW)、華榮(1608-TW)，但副業生產銅箔的金居(8358-TW) 也受惠。

美國最大鋁生產商美國鋁業 AA 公布上季財報，上週五大漲 15％，今年來狂漲 118％，並預告未來鋁產量不足。

大成鋼 (2027-TW) 在美國有鋁捲板工廠，同樣概念但股價都沒動，但自家集團大國鋼 (8415-TW) 自 10 月來大買大成鋼，並決定未來一年斥資 50 億元買進大成鋼 10 萬張股票，顯然有隱藏的長線利多。

鋅價大漲但副業生產鍍鋅鋼捲的燁輝 (2023-TW)、盛餘(2029-TW) 分別佔營收 41％跟 56％，本益比低於 10 倍，遭嚴重低估，鋅價大漲但中鋼(2002-TW)11 月盤價持平，燁輝、盛餘的鍍鋅鋼捲利差將擴大。

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