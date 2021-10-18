TTA TALK傳遞科技創新力 激發學生青年創業

科技部打造 TTA TALK 平台 擴散科技創新文化

隨著全球創業熱潮興起，許多國家也積極建立更完善的創業生態系統及文化，臺灣的青年學子、學者及創業家們也因深具技術研發能力，而期待能實現創業夢想。在當前這股科技創新的浪潮下，科技部臺灣科技新創基地 (TTA) 打造 TTA TALK 創意實現交流平台，透過短講方式，以故事力為出發點，訴說科技能夠改善世界以及你我切身相關的問題，讓社會看見創新創業的價值。

TTA TALK 首部曲 用科技讓世界更好

首場 TTA TALK 以「Tech Makes The World Better」作為主軸，以臺灣創新技術博覽會（TIE）為起點，為未來一系列的 TTA TALK 揭開序幕。科技部部長吳政忠出席首場活動致詞時表示，TTA TALK 的 TTA 分別代表 Tech（科技）、Talent（人才），以及 Activate（啟發），將三大元素注入在演講中，透過講者分享自身經歷，激勵更多學生、教授將辛苦耕耘的研究價值帶入產業，創造應用價值，也期望給產學研團隊與創業家在面對困境時找到突破的勇氣。

此次活動力邀沛星互動科技 Appier 首席機器學習科學家林守德，同時也是臺灣大學人工智慧與機器人研究中心副主任，以其深厚的學術研究背景及豐富的產學合作經驗，積極將學術研究的價值帶出研究室，促進科技發展及積極培育臺灣 AI 人才。「人工智慧的科學研究近年來在全球包含臺灣都已如火如荼的開展。然而，相較於歐美的研究型大學，在臺灣教授借調企業甚至創業的比例仍然非常低。」林教授分享自身借調業界的經驗，剖析學者投入業界的得失利弊，進而鼓勵更多優秀的研發人才能夠走出實驗室，將所學真正的落地，為企業創造利益。

資廚 iCHEF 共同創辦人程開佑在餐飲業遭遇寒冬的疫情期間，不畏困境，運用自身的科技，以大帶小讓餐飲業快速數位轉型，在演講中更分享其在創業歷程透過重整核心陣容與翻新產品系統架構兩大轉骨關鍵，初步實現訂閱制帶來穩定現金流的理想。疫情雖然對於 iChef 的擴張速度造成影響，但他們也在疫後餐飲市場找到商機，逆轉突圍。

TTA TALK 將走入校園 培養新創種子力

為傳播科技跨界融合成功經驗，展現創意實現帶來的社會影響力，TTA TALK 未來將深入校園，與全臺不同學校合作舉辦，透過演講傳遞溫暖理念及價值觀，透過科技改變世界及發揮影響力。經由 TTA TALK 讓青年學子、教授及創業家看見不同選擇的可能性，讓未來築夢踏實。