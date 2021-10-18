Bincentive 再推「忠誠會員計劃」 質押 BCNT 代幣讓固收產品淨年利率提高至 12%

Taipei, 2021/10/18 ── 繼推出 DeFi 農場加速器 Hotpot.Finance 後，加密資產管理新創 Bincentive 宣布將於 10/19 下午 16:00 正式推出「忠誠會員計劃」，讓申購 Bincentive「固定收益 - USDT（3 個月）」理財產品的用戶，最高享有 12% 的 USDT 淨年利率。

Bincentive 自 2018 年成立以來，專注於加密貨幣資產管理服務，致力於讓剛入門的傳統投資人簡單入手與操作，並開放一對一專屬諮詢服務。 這幾年也累積了眾多策略合作夥伴如：鉅亨網，MAX 交易所，CoolBitX 與台灣樂天市場等知名企業與機構。

固定收益 - 美元穩定幣 USDT 向來都是 Bincentive 的主打理財商品，將用戶資金分散成三種穩定收入策略，包括期 / 現套利、造市商策略、尊榮放貸策略，讓用戶可以獲得 8.0% 以上的穩定收益（以官網為主），目前此產品也累積推出近 40 檔。

此次推出的 忠誠會員計劃是透過質押 Bincentive 代幣（BCNT），讓用戶可以獲得更高的穩定收益。值得注意的是，和其它固定收益產品不同，Bincentive 的質押後獲得的淨年利率為美金穩定幣 USDT，而非質押的 BCNT 代幣。

固定收益 - USDT 的原始淨年利率為 8%，透過質押 4,000 枚 BCNT，就可提高年利率至 9%，質押 25,000 枚 BCNT，年利率提高至 10.5%，質押 200,000 枚 BCNT，年利率提高至 12%，一旦質押成功，隔日即開始每日配息。

除了忠誠計劃，Hotpot.Finance 的交易池也開放 BCNT/BNB 交易對，讓用戶 (目前僅限海外用戶) 抵押貸幣，獲得 BCNT 與交易手續費的分潤，另外，BCNT 也可作為智能跟單的保證金，折抵手續費，這些功用都是 Bincentive 在為 BCNT 賦能。

推薦好友獎勵、空投計劃

為進一步推廣 BCNT 忠誠會員計劃，Bincentive 還共同推出了推薦獎勵計劃，以及質押完成即可獲得 550 BCNT（相當接近於 MAX 交易所的轉幣手續費）。

只要在今年 12 月 31 日前，註冊 Bincentive Level 1 的會員，就可以獲得 50 BCNT，而將推薦碼分享給好友註冊，則各可以獲得 100 BCNT，且首購產品獎勵還有不同級距，最高上看獲得 4,000 BCNT 以上。

在活動時間內（2021/10/19~2021/12/31），凡新申購或已申購「固定收益 - USDT（3 個月）」理財產品，就可以獲得 550 BCNT（現價約為 750 台幣）。

另外，Bincentive 還將和台灣龍頭交易所 MAX 合作，推出 BCNT 空投計劃。 只要擁有 MAX 交易所 Level 2 認證，並申購一定數量的 BCNT，就可以獲得空投代幣獎勵。