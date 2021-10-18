賦予元宇宙資產流動性，讀懂 XCarnival 的 NFT 抵押借貸實驗

元宇宙資產抵押借貸平臺 XCarnival 通過 XBroker、Megabox 這兩個功能模塊，結合 DeFi 玩法嘗試爲「沉睡」元宇宙資產帶來流動性，從而使得仍在萌芽期的元宇宙基於此衍生出一系列全新的創新玩法。

撰文：一棵楊樹

無論是 NFT （Loot 等）還是 GameFi （Axie Infinity 等），作爲目前爲數不多圈內圈外達成共識的方向，廣義上的元宇宙概念可謂方興未艾，被市場寄予厚望。

不過相比於傳統 DeFi 世界，無論從創新玩法還是配套服務上，當下的元宇宙仍只是一個早期「小衆賽道」，但伴隨着交易量和市場熱度的不斷攀升，元宇宙生態的基礎設施也在市場狂飆猛進中迅速補課，已經隱約看到較原生加密貨幣資產規模更大的流動性釋放可能。

「沉睡」元宇宙資產的想象空間

2021 年 9 月 3 日， NFT 項目「Loot：for adventures」用了 5 天時間就吸引了 4600 萬美元的銷售額和超過 1.8 億美元的總市值；

NFT 遊戲 Axie Infinity 第三季度收入更是超 7.8 億美元，環比增長 4800%，其日活躍玩家也從今年 4 月份的 3.8 萬名增長至 200 多萬名；

同時 NonFungible 的數據顯示，截至 10 月 8 日，過往一月 NFT 的成交額達到了 17.5 億美元，總共交易的 NFT 數量達到了 794524 次。而日漸膨脹的增長數據背後，則是愈發突出的 NFT 等元宇宙資產作爲抵押品的剛性需求。

最直接的，目前的市場上，幾乎沒有像 AAVE、Compound 這樣的借貸平臺來爲 NFT 主流資產或其它元宇宙資產提供專業的借貸服務，這意味着絕大部分元宇宙資產從誕生之日起，便處於沉睡狀態，這對於持有者來說也是流動性近乎爲零的資產浪費

而基於 DeFi 的無邊界、無許可及可組合的特性，理論上當下近乎沉睡的元宇宙資產可以被賦予其極高的流動性，這是一個體量幾乎無窮大的想象空間。

且通過智能合約執行以及採用完全去中心化的模式也規避了傳統金融市場中一些潛在的中心化因素所可能造成的系統風險，這也成爲了元宇宙資產關鍵的流動性潛力釋放所在。

不過複雜合約邏輯下的操作成本及性能、以太坊生態的組合優勢發揮受限、可抵押資產較少且抵押率過高等問題也都是實實在在的賽道發展瓶頸。

因此元宇宙資產賽道還遠遠沒有到像 DeFi 那般格局鼎定的時候，尤其是在 BSC 等競爭公鏈蓬勃發展、Layer 2 方案愈發成熟的當下，元宇宙資產應用有望在此輪大潮中藉助流動性的釋放迎來新一輪的突破。

XCarnival：賦予 NFT 等元宇宙資產以流動性

XCarnival 的願景就正是藉助 DeFi 的創新玩法賦予元宇宙資產以流動性，將抵押借貸引入元宇宙世界，從而成爲元宇宙基礎設施。

按官網披露的規劃，XCanival 首發運行於 BSC 鏈上，基本上兼顧了以太坊生態的優質資產、DeFi 可組合性與高性能、低 Gas 費用之間的平衡，同時爲了減少公鏈生態的競爭淘汰風險，之後也有計劃在以太坊或更多 EVM 兼容及 L2 產品上提供服務。

具體來講，XCanival 支持用戶將自己持有的 NFT 等原有元宇宙資產在對應功能模塊進行抵押，這樣用戶作爲抵押方得到貸款，而提供貸款方放出貸款，到了還款日期，抵押方還清貸款和利息後，便可取回對應在抵押的元宇宙資產。

而如果交易結束後，到期元宇宙資產的抵押者沒有付清對應的貸款本息，那麼抵押的元宇宙資產將會被 XCarnival 平臺拍賣：

如果拍賣所得低於貸款金額，拍賣所得全部歸提供貸款方所有；

如果拍賣所得高於貸款金額，提供貸款方收回全部貸款金額，比貸款金額高出的那部分溢價由提供貸款方和平臺分成；

這可以幫助用戶解決實際問題：如何將手裏流動性不佳的元宇宙資產通過抵押獲得額外的流動性（穩定幣等），同時維持提供貸款方積極性及該機制正常運行的就是其間的套利空間——如果流拍抵押的 NFT 就歸資金出借方所有，那賣的錢如果超過出藉資金，出借方就賺了。

XCanival 如何「賦予 NFT 和元宇宙資產流動性」？

根據官方公佈的發展路線圖顯示，XCanival 以釋放 NFT 資產和元宇宙資產流動性的 XBroker 和 Megabox 爲主要功能模塊，且目前均已開放內測。

XBroker ——NFT 資產限時拍賣清算

XCanival 其實是爲了降低門檻限制而引入了 XBroker 做市商功能，因爲在 XBroker 做市商機制下，通過做市商協調出質人和出借人，藉助抵押借款的方式，可以使更多低流通性的代幣甚至無法直接定價的 NFT 被重新納入到 XCanival 的元宇宙資產生態當中。

而風險規避的措施也很像傳統的當鋪模式：如果到期歸還出借人金額本息則會歸還抵押物，如果無法歸還則會走拍賣流程。

也就是說只要借貸方在規定的時間內及時還清借款，抵押物會及時收回，反之平臺會自動把抵押的 NFT 進行拍賣，且在這個過程中，抵押者和貸款方是通過友好協商的，而非其他平臺智能合約自動成交的算法模式。

例如我們可以假設自己是提供資金賺取利息一方，來觀察下這個流程：

如果我們本身風險偏好高，就可以在給 NFT 抵押方提供較高的貸款金額，同時要求收取較高利息。這時的風險就是當抵押的 NFT 市價跌破貸款金額，NFT 抵押方處於利益考量很可能傾向選擇不還款；

如果我們本身較厭惡風險，則可以選擇提供較低貸款金額，同時只收取較低的利息。這樣做的好處是即使抵押 NFT 價格下跌，只要抵押 NFT 價格仍高出我們向 NFT 抵押方提供的貸款金額，那麼對方仍會積極還款，以贖回雖然已貶值的抵押 NFT；

雖然 XBroker 是作爲 XCarinval 元宇宙資產模型中的一個功能模塊來進行的定位，但實際上隨着 NFT 板塊的大爆發，XBroker 所提供的的 NFT 抵押借貸功能或許能發揮更大的作用：

一直以來，NFT 極度匱乏的流動性和定價難等問題困擾着 NFT 抵押借貸產品的實現，而藉助 XBroker 的做市商模式，可以賦予原先收藏價值明顯但流動性極低的 NFT 以等同其它數字貨幣一樣的高流動性，那麼在抵押、借貸等 DeFi 應用場景中，NFT 就可以開始扮演活躍的角色。

不過這個設計的流程無疑會很複雜且漫長，因爲目前還沒有相對公允的市場定價機制，作抵押物還要考慮風險控制等。

但至少這方面的嘗試很有創造性，NFT 與 DeFi 之間的界限會愈發地模糊，基於 NFT 和 DeFi 結合的「NFT 樂高」在 2021 年也可能會迎來突破性發展。

Megabox ——更廣泛元宇宙資產的抵押可能

Megabox 系統則是出於同樣的目的，通過它可以將非主流元宇宙資產（甚至包括 Altcoins 和 LPs）引入抵押池，最大限度釋放所有元宇宙資產以流動性。

某種意義上，這樣的機制設計可以類比傳統 DEX 許可型上幣向免許可上幣的轉變，將資產覆蓋種類從少數的主流 NFT 資產拓展到絕大部分的長尾元宇宙資產，降低市場準入門檻的同時也擴展了用戶參與度。

當然，引入大量長尾資產的風險無疑就在於資產質量的風險控制（Venus 殷鑑不遠），在這方面像 AAVE、COMP、Venus 等的設計正是核心風險因素——底層借貸池連通，這導致了系統的反脆弱性無法承擔長尾資產的風險，因爲任何單個資產的風險都會被系統共同消化。

而 Megabox 則寄希望通過隔離風險池、動態評估、單獨借貸率等創新風控措施，對此進行嚴格的風險對沖，並通過將不同資產的風險分割鎖定，以在理論上最大限度控制極端情況下的損失上限。

正因如此，Megabox 相對而言可以爲 XCarnival 提供更多資產的流動性解鎖，同時用戶完全可以將借出來的平臺穩定幣 USDxc 通過兌換池換成主流穩定幣並提走進行投資或其它用途，從而進一步地提高用戶個人的資金使用率和槓桿水平。

一言以蔽之，XCarinval 通過兩個功能模塊（XBroker、Megabox）賦予元宇宙資產以流動性，並覆蓋了主流 NFT 資產之外的長尾資產，從而爲更高的用戶資金利用率、更豐富的元宇宙使用場景打開了大門。

XCarnival 的發展路線圖

今年 5 月，XCarnival 完成了數百萬美元的種子輪融資，Fundamental Labs、Zonff Partners、SNZ、EVG、NGC 等機構領投，AU21、Incuba Alpha、DFG、WaterDrip、LD Capital、Gate、ChainCapital、Bitrise Capital 等機構參投。

目前 XCarnival 也同步開啓一系列的智能合約審計安排，包括已經通過的 Certik 安全審計，和即將在白帽社區推出的 Bounty Program 進行漏洞賞金計劃。

同時 XCarnival 在採用 Chainlink 作爲預言機喂價的基礎上，結合了自身開發的預言機，以保證穩定、多元的價格來源。

接下來四季度 XCarinval 計劃逐步推進多鏈開發和部署，尤其是涵蓋 ETH L2 解決方案以與以太坊上的主流資產和 DeFi 應用橋接，同時會建立 DAO 及 CEX 上市忠誠度 NFT 系統，並着手 Xbroker V2 的開發進程。

小結

DeFi 本身就是強自金融屬性，而 XCarinval 如今所做的「賦予元宇宙資產以流動性」，本質上就是打通 DeFi 與元宇宙資產，一方給玩法，一方給資產，通過 DeFi 的形式解鎖元宇宙資產的融資方式，爲其進入 DeFi 世界徹底打開大門。

理論上，這樣既從元宇宙中引入了更多樣化、更大體量的資產類別以滿足 DeFi 發展需求，同時也盤活了元宇宙世界內原本的「沉睡資產」，賦予了元宇宙資產全新的的應用可能。

不過目前面臨的挑戰主要也有兩方面：元宇宙世界資產的潛在流動性相比鏈上原生資產仍較差、元宇宙資產的公允價值尚需市場消化，這既是未知風險，也算是藍海機遇，因此曾獲得 BSC 黑客松大賽東南亞賽區冠軍的 XCarinval，在這個方向上也算是「喫螃蟹者」，頗值得肯定和持續關注。

而對元宇宙而言，這也確實是值得期待的「範式轉變」，畢竟如何找到一種將 DeFi 和元宇宙資產合法性地相結合的方法，通過賦予元宇宙資產流動性來探索元宇宙全新的創新玩法，在 NFT 和元宇宙迅速膨脹的當下，無疑極具想象空間。

XCarnival 的現在與未來

元宇宙資產抵押借貸平臺 XCarnival 宣佈將於 10 月 18 日 22:00 （GMT+8）開售 Galaxy 創世盲盒，23:00 （GMT+8）開售 XCarnival 官網創世盲盒，另外，10 月 18 日 23:59(GMT+8)，XCarnival 主網上線並同步啓動挖礦。隨後將於 10 月 20 日在 TreasureLand 開啓第三輪申購創世盲盒活動。



創世盲盒申購必定備受衆多早期玩家關注，在遊戲開啓之後，搶到創世盲盒的玩家也將開啓 XCarnival 的挖礦探索之旅。根據 XCarnival 的規劃，一方面會對產品不斷迭代更新，增加盲盒形式和挖礦挖法，有效提高玩家手中盲盒的利用價值，據官方信息披露項目方正在緊鑼密鼓建設 XCarnival 的生態，如用戶成功申購到 NFT 創世盲盒還可通過質押借貸挖礦參與到 XCarnival 生態建設。

根據 XCarnival 的規劃，一方面會對產品不斷迭代更新，另一方面增加各種挖礦的形式和新元素，提高玩家手中盲盒的參與度，據官方信息披露項目方正在緊鑼密鼓建設 XCarnival 的生態，不斷增加創世盲盒的應用場景。

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