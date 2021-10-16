Delphi Digital 研究員連環推：改進空投激勵模式的一些構想

目前一些代幣的發行很容易被操縱，在實現其關鍵目標方面效果較差，我們需要修正代幣激勵在 DeFi 領域的工作模式。

撰文：Ashwath Balakrishnan，加密貨幣研究公司 Delphi Digital 研究員

代幣激勵是一種將所有權分配給提供有用服務者的流行方式。但是我們經常看到，其中一些代幣的發行很容易被操縱，在實現其關鍵目標方面效果較差，下文是我對這個問題的思考框架。

1、首先，我們在哪裏做錯了？

將代幣激勵視爲項目資產負債表上的實際分配成本，這些代幣被花掉或贈送，目的是激勵使用和增長。

2、如果代幣分配很容易被操縱，價值提取者會想辦法將他們賺取的代幣數量最大化。把代幣花給了這些實體上，實際收穫的是負面收益，因爲該項目沒有獲得真正的用戶或增長的回報。

3、我們已經在多次空投中看到了這種情況，其中最低門檻很容易被猜出來，或者已公開宣佈。老實說，自從 UNI 空投之後，在實現其目標方面，空投的效果一直不盡如人意，驚喜元素已不復存在。

4、項目方需要捫心自問，我們想要通過代幣分發來推動和杜絕哪些事情。

推動：新用戶，對堅持信念的人予以獎勵，激勵貢獻；

杜絕：sybil-farming （女巫攻擊）、分配給 LTV （貸款價值比）最小的實體，獎勵了逐利者而不是信徒；

5、所以現在顯而易見的問題就是我們如何解決所有這些問題，我在這裏有一些想法。

6、縮小追溯性空投的規模：唯利是圖的逐利者最終會找到更好的地方來存放資本，但也減少了真正用戶存入大量資本的動機。我認爲這對信徒創造了溫和的激勵，同時消除了對純粹逐利者的激勵。

7、金額加權發行：抑制 sybil-farming 的最簡單方法就是進行線性的、金額加權的空投。但這一做法會最終再次讓巨鯨受益，因爲更多的資本意味着將獲得更多的代幣。不幸的是，財力平平的普通投資者會是這一模式的最終輸家，這只是一個次優選擇。

8、鏈下快照：活躍的社區成員、創意提供者和任何幫助項目發展的人都屬於這種情況，可以包括在 Discord 上促進對話的人，或者幫助爲新功能創建 UI 的人。

9、這需要團隊的人工投入，並進行定性分析，以精心設計誰將獲得空投以及他們獲得多少。

設計 UI 是否比通過 Discord 中的對話爲新用戶提供信息更重要？完全需要酌情決定，並因情況而異。

10、分期解鎖獎勵，這與流動性挖礦相關，從 Synthetix 模型設計中汲取了靈感，可以爲流動性提供者（LP）提供在幾個月或一年後解鎖的代幣獎勵。

11、分期解鎖獎勵會讓那些想要立即獲取價值的人打退堂鼓，併爲那些不介意等待一段時間以獲得流動性的堅定信念人羣創造更豐厚的回報。

12、通過這種方法，可能放棄了爆炸性的早期增長以換取更多的有機增長，但是項目的代幣激勵切實存在實際影響，而不是落入逐利資本手中。

13、這一設計中還會看到純粹的逐利資本，打算在分期解鎖後傾銷他們的戰利品，但比起不採取分期解鎖獎勵的情況，純粹的逐利資本要少得多。

對於一個想實際試圖打造璀璨未來的項目來說，這是一個很好的權衡。

14、分期解鎖流動性挖礦也可用於改進追溯性空投。

與其直接給人們一次性空投，不如給他們每個月空投總規模的 1/12，如果獲取空投的人提取流動性，將失去空投獎勵。

15、您對總代幣的認領權是在開始時決定的，隨着時間推移，您會收到獎勵。從技術上講，它不再是我們所熟悉的空投，但它可以幫助項目保留粘性的 TVL、使用情況，並有效地分發代幣 。

16、分級別流動性挖礦：Curve 風格的代幣鎖定。用戶鎖定代幣的時間越長，賺取的單位獎勵就越多。用戶可以向他們長期使用的協議發出信號，以獲得最高級別的獎勵。

17、這一機制還鼓勵用戶成爲代幣持有者。 在 Curve 上大量進行代幣交換的人，可以將他們的 veCRV 鎖定 4 年，實際上從他們支付的費用中賺取「返現」。

這可能是一個不太恰當的比喻，但您明白我的意思。

18、總的來說，這些只是關於如何改進代幣激勵的一些想法。無論上述想法是否理想，有一件事是明確的：我們需要修正代幣激勵在 DeFi 領域的工作模式。