誠研科環保G2新製程 空汙費大減至1/10 獲歐美大廠認同及訂單

誠研科技 (3494-TW) 訂定民國 110 年 10 月 07 日為減資基準日，並向經濟部辦理資本額變更登記。減少資本額新臺幣 594,506,340 元，減資比率為 33.1292415%，瘦身後公司股本將回到 12 億元，淨值回升到 7.48 元，公司將基於證交法與作業規定拼今年底到明年初恢復正常交易。

誠研瘦身有成後更重要的是加強本業營運效益，環保新製程以下簡稱 G2，成本大幅下降 27%，將繁瑣的六道製程壓縮到僅一道工法，顯而易見的產出效率良率皆大幅提升，更難人可貴是 G2 工法大幅下降 99.7% 的碳排放量，空汙費大減至 1/10，由原本台中市名列前三的空汙大戶，變成真愛地球的減排模範生，誠研的新製程兼具『環保』與『成本優勢』，導入歐洲市場相片列印設備，目前已進入歐美日市場佈局階段，首年預估 1.3 億張，台灣通路點亦將配合客戶需求於 2022 年陸續建置，在公司轉型代工後，整體營運未來潛力看好。

誠研客戶遍及全球遊樂園、消費通路等，在國內也和全家、萊爾富等知名連鎖超商合作，後疫情時代全球報復性消費與旅遊即將來臨，股價仍處於谷底的文創轉機股 (3494) 誠研，瘦身後內外兼美，值得多看一眼。