台積發威誰與爭鋒 相關供應鏈該看誰？

台股週四開高震盪，市場觀望等待台積電法說內容，終場上漲 39 點收在 16387 點成交量 2563 億。

盤面持續出現強勢股補跌弱勢股反彈的格局：特用化學中華化 (1727-TW) 爆量跌停；碳化矽越峰 (8121-TW) 爆量漲停到跌停；虛擬實境揚明光 (3504-TW) 創新高跌停；大眾控 (3701-TW) 創高跌停；弱勢股的貨櫃台驊 (2636-TW) 投控漲停、陽明 (2609-TW)、長榮(2603 萬海(2615-TW) 大漲；記憶體南亞 (2408-TW)/ 華邦電(2344-TW) 反彈；記憶體 IC 晶豪科 (3006-TW)/ 點序(6485-TW) 大漲；整體而言強勢股補跌弱勢股反彈就是跌勢末端，目前看來已經是底部確認

而台積電法說第三季季報優於預期，複合成長率維持 10-15%，毛利率維持 50% 以上，3 奈米進程順利，定海神針，日本建廠確定；整體而言資本支出還要再擴張，產能依然緊俏到 2022 年底，這也代表景氣高峰遠遠還未來，三軍未動糧草先行：設備股弘塑 (3131-TW)/ 華景電(6788-TW) 可關注，不斷電系統供應商系統電 (5309-TW) 特別重要，台灣電力吃緊，晶圓代工不能停電，不斷電系統是重要關鍵，同時系統電也切入特斯拉藍芽胎壓偵測器，今年出貨 600 萬顆明年 1000 萬顆營收成長動能強勁可以留意轉機題材；而聯發科 9 月大舉徵才，同步發表 Wifi6 新產品為的就是智慧城市物聯網的佈局，晶心科 (6533-TW) 漲停，亞信 (3169-TW) 大漲，九暘 (8040-TW) 止穩反彈季報亞信以及九暘可能成長獲利最大值得關注。

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