資金行情未退 透過環球股票策略掌握產業輪動契機

受到中國恆大債務危機、美國債務上限擔憂和美債 10 年期殖利率走升等因素影響，市場情緒轉趨保守，近期全球股市呈現拉回整理。不過，柏瑞投信表示，目前全球股市資金行情未見消退、且疫後經濟持續復甦帶動相關產業蓬勃發展，建議可透過環球股票策略聚焦重點產業，掌握包括營運升級、AI 科技和消費大潮等熱門主題投資契機。

柏瑞投信指出，隨著疫後經濟持續復甦，應運而生的投資主題機會令人目不暇給，包括電動車、潔淨能源、醫療生技和 AI 科技等產業表現都相當吸睛。全球股市在企業獲利增長的支撐下，從一枝獨秀轉變為百花齊放、輪動加速，吸引資金持續流入全球股票型基金。

主動選股接地氣 熱門主題一手握

但是要如何全面發掘重點商機、抓住類股輪動機會呢？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，目前無論是從當前市值機會，或是從資金面和評價面來看，全球股市仍有投資機會，因此環球股票策略可作為參與市場熱門題材的輪動機會，還能搭上 ESG 的投資熱潮。

柏瑞環球重點股票基金 Y 股成立於 1999 年 1 月，A 股成立於 2003 年 12 月，截至 2021 年 8 月底的基金規模為 4.1 億美元，總持股為 46 檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前五大產業依序為資訊科技、工業、醫療、金融和電訊服務。本基金採用柏瑞環球股票策略，聚焦投資於全球的優質股票，選股思維跳脫產業侷限，深入發掘成長機會。

此外，投資研究團隊從企業生命週期研判個股合理價值 (LCR)、全方位分析企業永續經營風險 (ERA)，每年拜訪超過 4000 家企業，兼顧股票的品質與漲勢潛力，提供與眾不同的股票投資機會。柏瑞股票團隊採用全球一致的投資哲學與流程，整合在地視野，激盪出獨到精準的投資洞見，同時考量當地市場走勢，建構出最適化投資組合。

柏瑞投信指出，若以過去 20 年資料統計來看，MSCI 世界指數 Q4 的平均數及中位數報酬率分別為 3.4% 及 5.4%；若以指數上漲及下跌機率來看，Q4 出現正報酬的機率為 80%。此外，市場仍持續上調 MSCI 世界股市獲利預估，以地區來看，日本及英國股市的上調動能較強。如果以產業別來看，則以能源及資訊科技產業較強。料在資金未見退潮前，全球股市仍有行情可期，但仍須留意股市還有波動風險。

小辭典：柏瑞獨家的生命週期分類研究 (Lifecycle Categorization Research, LCR)，打破產業框架，專注企業特質並定義其屬性分類，以期能精準研究分析。至於傳統的產業分類，較無一致性的比較基礎，不利於研究分析與風險控管。

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/9/30，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為 Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金主級別。外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司備有公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用、反稀釋費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可經由前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票與股本相關證券，故風險報酬等級為 RR3。(TM110342)