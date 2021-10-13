普徠仕國際投資週報2021/10/12

美國市場

隨著標準普爾 500 指數收復了前週的部分跌幅，上週大多數主要指數呈現上漲。能源股領漲，因為主要石油出口國決定不增產超過之前協議的適度水準，10/4(上週一) 原油價格升至七年高點，小型房地產板塊跌幅不大，投資人準備迎接本週第三季財報的公布。

上週開局不利，普徠仕交易員將其歸因於幾個因素：由於拜登總統表示他無法保證美國不會違約，導致債務上限的擔憂加劇、臉書以及其網路服務的主機當機、在油價飆升同時聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德發表評論稱，他擔心通膨上升的風險；中國房地產開發商的問題、台海之間緊張情緒的上升，以及美國試圖迫使中國履行第一階段貿易協議下的某些承諾，也抑制了市場情緒。然而，上週晚些時候，與中國的緊張局勢似乎有所趨緩，另外對債務上限的擔憂也得到了緩解，至少是暫時性的。10/7(上週四) 股市上漲，此前有報導稱參議院共和黨已同意通過一項法案，將財政部的借款限額提高 4,800 億美元，這將使聯邦政府至少能夠在 12 月初之前繼續支付帳單。財政部長葉倫曾警告說，如果不採取行動，政府可能無法在 10/18 左右履行其義務。

上週迎來了備受期待的每月就業報告，該報告在 10/8(上週五) 早上公布時，市場似乎反應不一，美國勞工部報告稱，9 月份非農就業人數增加了 194,000 人，遠低於普遍預期的約 500,000 人。

10/8(上週五) 早盤時候，就業報告似乎確實促進了較長期債券殖利率的上升，而上週早些時候已有所上升，美國 10 年期公債殖利率一度接近 1.62%，為 6 月初以來的最高水平。然而，普徠仕交易員指出，債務上限的頭條新聞繼續導致美國公債市場扭曲。在達成臨時協議後，一個月期國庫券上漲，但政府預計現金將要在 12 月中旬左右用完，使該期間的票據利率上漲了一倍多。

由於成長和通膨擔憂打壓風險資產的表現，高收益公司債券市場走弱。拜登政府支出議程的持續不確定性，華盛頓的僵局似乎也是投資人的主要擔憂。普徠仕交易員指出，儘管兩黨臨時解決了債務上限問題，導致大盤好轉，但賣方仍然活躍於高收益領域。

歐洲市場

儘管波動劇烈，但歐洲股市仍舊收高。泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.97%，德國 Xetra DAX 指數上漲 0.33%，法國 CAC40 指數上漲 0.65%，意大利富時 MIB 指數上漲 1.70%，英國富時 100 指數上漲 0.97%。在美國參議院投票決定暫時提高美國債務上限以防止政府違約後，歐元區核心債券殖利率進一步上漲，外圍歐元區債券殖利率和英國公債殖利率跟隨核心市場表現。

在全球燃料短缺的情況下，歐洲的天然氣批發價格飆升至創紀錄水位，有可能大幅增加家庭成本並抑制工業生產。上週歐洲央行行長拉加德重申，“我們不該對能源供應短缺或價格上漲反應過度，因為我們的貨幣政策不能直接影響這些現象”。在克利夫蘭聯邦準備銀行和歐洲央行組織的一次會議上，首席經濟學家萊恩 (Philip Lane) 和執行委員會成員施納貝爾 (Isabel Schnabel) 對圍繞該預測的風險表達不同意見。施納貝爾警告稱，“通膨壓力將更加持久”；而萊恩則表示，可能存在拖累物價成長的因素，他表示，近期能源成本上漲推升了整體通膨，加上財政支持措施的減弱，都對經濟成長構成阻力。

中國市場

黃金週假期後，中國股市 10/8(上週五) 走升，滬深 300 指數上漲 1.31%，上證指數上漲 0.67%。投資人忽略了政府的監管打擊、房地產行業的動盪和全國性的限電，轉而關注積極的經濟數據。上週五公佈的數據顯示，8 月份的財新 / Markit 中國服務業採購經理人指數從 46.7 上升至 53.4，創下自 2020 年疫情高峰以來的最低點反彈 (50 點關卡是每月成長與收縮的分界)。北京在上週五下令立即增加煤炭產量，以應對全國電力緊縮，中國一直受到電力短缺的困擾，這損害了世界第二大經濟體多個地區的工業生產。

根據中國房產信息集團的數據顯示，前 100 家公司 9 月份報告指出，房產銷售較去年同期下降了 36%，但市場情緒依舊樂觀，中國央行的一項調查指出，近五分之一的家庭認為第四季房價將上漲。

根據道瓊的數據，中國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 2.92%。由於中美緊張局勢有緩和跡象，人民幣兌美元匯率從早盤跌勢中回升至 1 美元兌換 6.449。美國國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與中國最高外交官楊潔篪首次面對面，中方認為有“建設性”，這與 3 月份兩國上次會晤形成鮮明對比，當時雙方就各種問題公開發表分歧。

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