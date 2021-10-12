所得稅免稅額明年將提高 家戶年收低於56萬元可望免繳稅

因應物價上漲，明 (2022) 年起綜所稅等免稅額與課稅級距將隨之調高，2023 年 5 月申報綜所稅將可適用，安永聯合會計師事務所表示，因應課稅級距調整，預估家庭淨所得低於 56 萬元者，可免繳稅。

立委萬美玲今 (12) 日質詢時問，明年是否有機會減稅? 對此，財政部長蘇建榮答詢時表示，根據所得稅與遺產贈與稅等稅法規定，部分稅目的扣除額課稅級距將根據物價指數進行調整，而所得稅從上次調整後，到明年剛好滿足 3% 的上漲率，因此將進行調整。

蘇建榮解釋，只要物價上升、民眾支出增加，就會調整免稅額與課稅級距，以減輕民眾負擔；他也強調，這是所得稅法指數化，並非減稅。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華預估，明年報稅的標準扣除額單身部分可能從目前的 12 萬元調升至 12.4 萬元，有配偶者則有望從 24 萬元調升至 24.8 萬元。

至於薪資所得可能從目前的 20 萬元調高到 20.6 萬元；課稅級距部分也從原本的最低的 54 萬元，可能調整到 56 萬元，換言之，未來家庭淨所得在 56 萬元以下者可不用繳稅。

楊建華舉例，以稅率 5% 的雙薪頂客族來說，大約可以省稅 1400 元，若是稅率 12%，則可多省 3360 元。

另外，撫養一名親屬可增加 4000 元的免稅額，70 歲以上免稅額可增加至 6000 元，以 5% 的稅率換算，可以分別省稅 200 元、300 元。