亨泰光前8月純益年增翻倍 賺逾半股本

隱形眼鏡製造商亨泰光 (6747-TW) 今 (7) 日公告自結，受惠中國高單價新品鋪貨至一線城市，出貨量增加，加上業外進帳，前 8 月稅後純益 1.97 億元，年增 114%，每股純益 8.18 元；前 9 月營收 4.93 億元，創新高，年增 22.39%。

亨泰光 8 月稅後純益 2511 萬元，年減 14.33%，每股純益 1.04 元；7-8 月稅後純益 4891 萬元，年增 5.28%，每股純益 2.02 元。

亨泰光 9 月營收 6114 萬元，月減 15.82%、年增 1.96%；第三季營收 1.96 億元，季增 46.27%、年增 4.8%；累計前 9 月營收 4.93 億元，年增 22.39%。

亨泰光旗下上海亨泰今年 4 月與昊海生科簽訂 10 年 myOK 角膜塑型片銷售合約，昊海將依合約每年向亨泰光下單，再由上海亨泰銷售。

亨泰光今年全年中國出貨量落在 25-28 萬片，其中，昊海今年最低訂單量為 3 萬片，預計昊海 2024 年前，採購量將達 20 萬片，此外，透過雙方合作，亨泰光在中國市占有機會從目前的 15%，成長至 20-30%。

法人估，亨泰光出貨價每片 50 美元，看好昊海全年營收貢獻可達 150 萬美元 (約新台幣 4200 萬元)，未來 3 年營收貢獻則有望以倍數擴大。

其他市場布局方面，台灣今年中碰上新冠疫情，衝擊業績，亨泰光預期在台灣疫苗施打率提升，醫院人流有望回溫，除了銷售 OK 鏡，軟式隱形眼鏡將持續推出新品，讓營收維持穩定成長。

亨泰光預計韓國合作夥伴今年會取得 OK 鏡認證，將討論未來一年的採購量，後續也會把海外布局重心擺在歐美市場，惟旗下產品屬於醫材品，需長時間申請認證。