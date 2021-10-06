石牌站最美建案 即將公開 美術館概念 昇華家的藝境

2020-2021 年可以說是大北區的爆發期，士林天母案量約 150 億，北投更高達 250 億，加上工料雙缺雙漲，去年關渡第一排建案即使站上 8 字頭仍迅速完銷，天母今年也回溫至最高每坪 120 萬左右，北士科地價更再刷新高、三年飆漲七成，該區新開案每坪站上百萬將成常態！

縱貫大北區的捷運淡水線前身為台鐵淡水線，可知士林、北投商圈發展早有百年之久，商家多元、機能完善，但相對市容稍顯擁擠，近年因都市更新推展而有了新的轉型契機，例如石牌市場與石牌站前的都更案，都是具有改變在地街廓與生活品味的指標，且周邊石牌路、裕民二路、裕民四路等路廣地闊，儼然石牌的類重劃區，便捷繁華不變，街景更寬裕舒適。

加上鄰近的「北投士林科技園區」開發共伴，未來幾年大北區不只將迎來全新市容改版，更將引進通訊、生技、新興科技等產業移民，與原來的榮總醫生世家、國際學校家庭共業共居，形成一高知識人口聚落。

而地鄰天母生活圈、北士科企業圈之間的「石牌」，一邊競速台北都心，一邊親近軍艦岩與溫泉鄉，10 分鐘入學美國學校、歐洲學校，10 分鐘散步榮總、振興醫學中心，便捷地利、國際學區、自然環境一應俱全，將成為天母新二代輕移居、醫養世家換屋、科技菁英定居的中心首選！

其中，石牌站 1 號出口的都更案「天母常玉」，由立樺建設開發 12 年而成，規劃一棟 33 層、一棟 14 層的 SRC 制震建築。「天母常玉」雖坐擁捷運首席，然捷運沿路林蔭蔚蔚，加乘基地退縮，與捷運之棟距寬朗無壓迫，越過捷運可遠眺石牌國中，高樓層視野甚至直達關渡平原，不僅立地絕佳地段，亦懷抱驚艷眼界！近千坪美地與窗景器度，千載難逢、未來難尋，即使開價百萬仍吸引高度關注，高資產族與智識富紳不只逐地段置產，更願為市中心無價闊氣尺度而愛不釋手。

乘淡水捷運一路從圓山站的北美館、劍潭站的表演藝術中心、到關渡站的北藝大，「天母常玉」座落在五大文創中心軸線上，不只以 “回家回美術館” 定位設計建築美學，立樺董事長更以其藝術修為，為社區訂製收藏兩座藝術家作品，以最有藝境的家，獻給懂生活、知品味的高端家庭。

天母常玉｜石牌站 1 號出口 33 層 SRC 制震藝邸｜52 坪 78 坪

預約專線 (02)2828-1888｜官網 https://bit.ly/2WHpUA6