疫情重創 北捷前8月虧逾31億元 全年虧損50億元起跳

本土疫情自 5 月中旬爆發，延燒至 8 月下旬，多數民眾改為居家上班、遠距教學，嚴重衝擊台北捷運公司運量，總經理黃清信今 (5) 日指出，北捷今年 1 至 8 月虧損高達 31.9 億元，較去年同期暴增，環狀線虧 3 億多元，預估全年虧損落在 50 至 80 億元，隨著通勤族回流，希望將虧損金額控制在 5 字頭。

北捷近月搭乘人次雪崩式下滑，黃清信說明，今年 1 至 8 月平均日運量為 134 萬人次，較去年同期下滑 24% (約 45 萬人次)，北捷前 8 月累計虧損 31.91 億元，約為去年同期的 3 倍；環狀線則虧到 3 億多。

黃清信指出，北捷旗下貓纜 1 至 8 月虧損 8200 餘萬元；兒童新樂園 1 至 8 月虧損 4500 餘萬元；僅有小巨蛋 1 至 8 月仍有約 100 萬元的盈餘。

議員追問全年的虧損狀況，黃清信表示，若疫情與去年差不多，粗估虧損 50 億元，若三級警戒持續到年底，就可能虧到 80 億元，但 9 月運量逐漸回溫，回到 125 萬的水準，預估年底可恢復到 190 萬的日運量，力拚將虧損控制在 50 億左右。

議員詢問，北捷運量提升，為何虧損金額提高？黃清信說明，北捷一直以來是靠副業收入挹注本業虧損，由於租金、人事費用為固定支出，只能先暫緩人事晉用、水電等支出，未來會比照承租廠商減租的方案，向市府爭取租金減收。

貓纜方面，黃清信表示，目前市府有三貓 2.0 計畫，可望帶動運量，也可與周邊廠商議約，現在還有新的停車場可增加副業收入。小巨蛋部分，目前是損益兩平的狀況，解封後可望有大型演唱會，預期收入將慢慢增加。