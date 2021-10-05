〈陸港盤後〉能源、礦產族群給力 恒指翻紅收高0.3%

周二 (5 日) 由於美股周一下挫，加上又一家中資地產開發商宣布債務違約，中資地產類股中槍倒地，導致恒指開低貫破 24000 點。但在原物料類股的拉升之下，恒指擺脫盤中低點，午盤後恒指更呈現翻紅上揚。

而科技類股表現偏弱，恒科指並未跟隨恒指翻揚，收盤維持在平盤之下。三大科技權值股騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK)、美團(3690-HK) 紛紛下挫約 1% 左右，對指數拖累最重。

礦產類股表現強勢，中國鋁業 (2600-HK) 大漲 6.3%，贛鋒鋰業 (1722-HK) 勁揚 7.6%、五礦資源 (1208-HK) 跳漲 5%。

因麥格理發表報告指出，中國基建需求增加的趨勢會持續到明年第一季，所以因應能源價格飆升及供應不足，上調中國原物料今年價格預測，預估燃料煤價格每噸年增 30%、焦煤年增 24%、鐵礦年增 15%、鋁和鋼年增 6%。

受到國際油價上漲帶動，石油類股狂飆，中國石油 (2600-HK) 狂漲 7.9%，成為恒指成份股中漲幅最高者、中海油 (2600-HK) 上漲 2.4%、中石化 (2600-HK) 上揚 2.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，恒生指數上漲 0.28%，報 24104.15 點、恒生科技指數下滑 0.31%，報 5955.22 點。