好好存退休金幫手 必備投資等級債基金

根據內政部統計，國人平均壽命再創新高，平均達 81.3 歲，其中男性 78.1 歲、女性 84.7 歲，分別比全球平均多出 7.9 歲及 9.7 歲。隨著壽命延長，退休金規劃更顯重要性。瀚亞投資表示，近期受美國公債殖利率彈升及疫情影響，市場震盪劇烈，此時規劃退休理財，建議納入信用評等較高的投資等級債基金，因其具有波動度較低、長期投資正報酬機率高等優勢，是協助投資人準備退休金的好幫手。

自 2009 年金融海嘯以來，全球金融市場走了逾十年的多頭行情，近期美國聯準會 (Fed) 正準備開始縮減購債計劃，殖利率彈升也讓市場恐慌情緒再起，未來所有資產齊漲的情況恐不復見，退休理財也備受挑戰。

瀚亞投資指出，一旦升息進程開始啟動，國際資金環境將會不再像過去寬鬆，金融市場勢必面臨更高的不確定性與波動。建議有退休金規劃的投資人，不妨利用較高信用評等的商品，例如瀚亞投資 - 優質公司債基金 (本基金配息來源可能為本金)，來扮演資產配置中穩定波動的角色。

進一步從資產波動度來看，當面對大環境的不確定性因素時，投資等級債抗震效果最好。根據 Lipper 統計各類型資產近五年年化波動度，投資等級債僅有 5.93%，不僅明顯低於高收益債券的 8.09%，以及新興市場債券的 8.47%；若與 S&P500 指數近五年波動度 14.96% 相比，相對於股市的波動差距更大。

就長期表現來看，投資等級債的投資勝率也相當高。根據 Bloomberg 資料統計，美元投資級債指數在 2000 年到 2020 年期間，各年度報酬率多為正報酬，平均年度報酬率為 6.2%，最高單年度報酬率可達 19.8%，近 20 年僅有四次單年度績效為負報酬，分別出現在 2008 年、2013 年、2015 年，以及 2018 年。

瀚亞投資 - 優質公司債基金 (本基金配息來源可能為本金) 聚焦國際機構信用評等在 BBB - 以上債券，在美國市場由公司發行之美元債券，產業配置以工業、金融，和準政府債等防禦性色彩較重的產業為主，長期較不會受到市場變化干擾。

瀚亞投資 - 優質公司債基金 G(美元) 今年入選基富通推出的好好退休準備平台，該基金風險等級為 RR2，是聚焦投資等級債的優質產品，適合所有類型投資人持有。建議投資人可以利用定期定額的方式，來執行自己的退休金準備計劃，相關投資成本相對優惠，建議有退休金規劃及資產配置需求的投資人，不妨趁此機會開始行動！

警語 瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。年度配息率不代表未來實際配息率，未來實際配息率依基金之實際配息金額為準。當市場利率下降、基金投資 組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率將可能低於預計年度配息。基金配息組成項目揭露於本公司網站。 本基金 G 級別收取之經理費較低，僅限於基富通退休平台交易，投資人須以每月定期定額方式申購，且連續扣款成功 24 個月，期間不得變更扣款標的及扣款日期，每位投資人於每一扣款日僅能成立一筆契約。倘發生契約扣款未滿 24 個月即終止、贖回或扣款失敗，則該投資人自終止、贖回或扣款失敗日起 6 個月內，不得就本基金 G 級別新增定期定額申購契約。本基金 G 級別與勞工退休金條例之勞退自選無關，投資人應自負盈虧且無稅負優惠。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。