把過勞而生的白髮都養黑回來！名中醫親身傳授這1招

文／早安健康編輯部

想要有良好的睡眠品質，你會發現中醫與西醫的說法差不多。注重健康的你一定聽過，中醫鼓吹最佳的睡眠時間是晚間 11 點鐘，因為這個時候，身體的氣開始循行於膽經，接著循行肝經，完成一整天循環，想要養肝就是 11 點鐘前睡。

中西醫都提倡午夜前睡覺

事實上，中華民國中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全醫師本身就是絕佳範例，今年已近

70 歲的他，在 20 多年前還要打拚事業時，發現自己常操勞而出現白髮，原本就注重營養的陳旺全醫師，此時又加碼要求自己每天晚上 10 點半就要上床睡覺，差不多就是將要循行膽經的時間，過了一陣子後，頭髮恢復黑色，許多人都說看起來年輕 10 歲。

不僅中醫，西醫近年來對身體晝夜節律的研究，也與中醫不謀而合。美國羅徹斯特大學一項研究指出，如果沒有在午夜 12 點前就寢，將影響生長激素、褪黑激素等荷爾蒙的分泌。

生長激素對成年人來說，是修補身體受損細胞過程的重要元素，以頭髮養護的觀點來說，自然會影響受損的頭皮或頭髮修復。而褪黑激素主要作用之一是幫助睡眠，睡不好的話影響氣血流動，也就會影響頭皮與頭髮的健康。

睡不好嗎？試試橘子功

我們已經知道為了保持良好的睡眠，睡前不要吃東西、不要運動、不要接觸有藍光的電子設備、不要太激動，同時也要營造良好的睡眠環境，遠離光線、聲音的干擾，提早 90 分鐘泡澡放鬆身心等種種撇步。

但是如果還是睡不著，怎麼辦？臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東就推廣一套「橘子功」，多加練習可以幫助睡眠。為什麼叫橘子功？需要買一顆橘子助功嗎？謝旭東表示，練習呼吸時需要把心思意念放在肚臍下方丹田的地方，想像有一個橘子在那兒，會比較容易聚焦，因此其實不一定要橘子，其他具體的東西都可以。

橘子功是透過調整呼吸來調節身體節律，因為中醫認為「肺主治節之官」，因此練習呼吸是最簡單的做法。而練習呼吸的關鍵是放慢呼吸的速度，也就是 4→2→4→2 的循環，同時配合手勢，最主要的目的是要讓整個身心平靜下來，也能漸漸停止混亂的思緒，幫助入眠。

橘子功

第 1 步

坐在椅子上，開始想像肚臍下方有一顆橘子。

第 2 步

吸氣 4 秒，差不多到吸滿的程度，心裡想著肚臍下方的橘子，雙手同時往身後方向推，接著停止呼吸 2 秒。

第 3 步

吐氣 4 秒，儘量把氣吐盡，雙手同時向身體前方推，接著停止呼吸 2 秒。

第 4 步

4242 的呼吸動作為一個循環，以此類推。每天練習 15 分鐘即可。

Point

如果出汗是正常現象，這是身體散熱的過程，就能輕鬆睡著。

原文引自：名中醫 50 歲操勞生白髮，調整一個習慣白髮全黑回來

來源：《早安健康》10 月號

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