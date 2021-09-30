防堵詐騙 8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰

金管會今 (30) 日表示，今 (2021) 年 7 月 1 日起將虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇，有 8 家業者適用納管，須在 11 月底前完成洗錢防制法令遵循的聲明，屆期未改善者，最高可處千萬元罰鍰。

金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第 17 條規定之解釋令，銀行局副局長林志吉表示，依本辦法第 17 條第 1 項規定，虛擬通貨平台應依金管會指定的文件、資料及方式，完成洗錢防制法令遵循的聲明。業者若未完成聲明而從事各目活動，金管會得依洗錢防制法第 6 條第 4 項規定，限期令其改善，屆期未改善者，處新臺幣 50 萬元以上 1000 萬元以下罰鍰。

金管會指出，適用業者包括，王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）、數寶（Subo）等 8 家虛擬通貨平台。

林志吉進一步說明，金管會經行政院指定為本事業（虛擬通貨業者）的洗錢防制主管機關，並不涉及本事業的產業治理、經營管理、消費者保護等事項；換言之，對於已經完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營的業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。

如果業者從事的活動，例如違反金融法令，從事吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務，因為屬於刑事責任，仍應由司法機關認定具體事實依法處理，不因納入洗錢防制規範而豁免。

金管會再次提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣。此外，虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。

林志吉強調，鑒於虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大，投資風險高，民眾在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。