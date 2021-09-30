禾聯碩看好五倍券商機 拚全年持穩去年

家電大廠禾聯碩 (5283-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，副董事長蔡柏毅看好，政府第四季推出五倍券後，可望刺激銷售量，力拚今年全年營運持穩去年，明年則在疫情趨緩下，營運將不會比今年差。

副總雷鎵駿表示，無論是去年的三倍券或是今年的五倍券，都將對業績有所挹注，雖然公司主要銷售管道是經銷商、實體賣場等，無法立刻知道業績如何，但仍樂觀看待五倍券效應，期待帶動第四季營運表現。

展望後市，董蔡柏毅表示，原本預期今年營收將優於去年，不過年中受到疫情影響，賣場人流大幅減少，衝擊業績表現，預期五倍券有望帶動營運回溫，力拚今年業績持穩去年；若國內疫情獲得控制、穩定，預期明年業績有望小幅成長。

行政院 2020 年宣布投入 323 億元預算，目標高中以下學校「班班有冷氣」，禾聯碩列入供應商之一，對此，雷鎵駿指出，今年底前會完成冷氣裝設並驗收，不過營收認列將從今年底遞延至明年首季。

談到原物料上漲，雷鎵駿表示，公司有提前備料，庫存量較同業多，把漲價風險降到最低，另外半導體缺料部分，公司有長期配合的協力廠商且採購量大，多少可避免缺料狀況。

禾聯碩除了強化台灣布局外，也擬往海外發展，蔡柏毅表示，目前待疫情穩定後，考慮到東南亞設廠，此外，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，若一切順利，台灣未來出口產品可享零關稅，降低支出。

禾聯碩營收比重方面，經銷商占 57.71%，量販 3C 占 23.37%，電視及網路購物平台占 12.19%，其他占 6.73%。