醣聯專利平台加速新藥開發

癌症藥開發多年來一直是生技圈的顯學，根據國際知名研究單位 GII 的研究報告顯示，全球腫瘤治療藥的市場規模可望從 2019 年的 1047 億美元提升至 2026 年的 1699 億美元，年複合成長率 7.2％，可見市場相當大。而台灣醣聯（4168，以下簡稱醣聯）的一站式蛋白質藥物分析平台，能針對各式不同的生物製劑，開發出客製化的分析方法，大幅增加效能並降低副作用，有助於加快新藥研發的速度。

根據 Trendforce 所做的研究報告顯示，乳癌用藥到 2023 年市場規模可望達到 223.5 億美元，年複合成長率 9.3%。此外，排名癌症第二名的肺癌治療藥市場到 2023 年也預計達到 263 億美元，年複合成長率 8%；而癌症之王胰臟癌亦被預估到 2027 年有 36 億美元的市場，年複合成長率 6.8%。

醣聯董事長張東玄表示，公司所研發用於肺癌、乳癌、胰臟癌… 在內等 13 種實體固態腫瘤的抗癌抗體新藥 GNX-102 目前正在臨床階段，而醣聯的快速的抗體生產技術及完整的抗癌新藥評估平台，其技術水準已達歐美頂尖標準，可在新藥研發過程中正確評估候選標的、加速新藥開發之時程，降低開發失敗的風險並提高候選標的之篩選效率。

此外在量產細胞株開發部分，醣聯以獨創的表達質體，搭配優化的 CHO 細胞選殖系統，在短時間內即可建構出高產率、高穩定性的量產細胞株，如此的客製化細胞株服務，可為每一個專案量身打造最優選的細胞株。

從世衛組織公佈的最新全球癌症數中可得知，2020 年全球新發癌症病例 1929 萬例，其中男性 1006 萬例，女性 923 萬例；2020 年全球癌症死亡病例 996 萬例，其中男性 553 萬例，女性 443 萬例。

從這些數字中可以發現，隨著環境以及民眾飲食習慣的改變，癌症問題將日益加劇，帶動癌症用藥的市場規模持續擴大。而醣聯不僅在癌症的新藥開發上持續有新的進展，其技術平台與細胞株開發部也可協助其他業者加速開發的進度，從全球每年高達近 1700 億美元的癌症用藥市場來看，醣聯未來的營運展望及動能相當值得期待。

來源：《理財周刊》1101 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》