群益權證小教室：進階選股 即時搜尋

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能。

「即時搜尋」共有三大專區，分別為新手看價、老手看量、高手看籌碼。篩選結果可以即時呈現標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

新手看價：投資人可透過漲幅排行、創 3 日新高等篩選功能，輕鬆找到價格突破區間高點的現股標的。

老手看量：所謂「量先價行」，股價漲跌趨勢也會充分反映在市場的現股成交量。投資人可透過內外盤成交筆數、成交量大於昨日 50% 等篩選功能，有助於減少看盤所需花費的時間心力。

高手看籌碼：若是對於籌碼流向較有研究的投資人，也可以透過盤中權證籌碼分析、大戶指標等篩選功能，跟隨市場主力進行選股。

以 2021/9/29 (三) 盤中資料為例，若合併篩選「創 3 日新高」、「成交量大於昨日 50%」、「盤中權證籌碼分析做多」，前五個現股標的依序為南紡 (1440-TW)、佶優 (5452-TW)、上緯投控 (3708-TW)、台肥 (1722-TW)、力麗 (1444-TW)。

若以南紡 (1440-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中的南紡群益 13 購 01 (045812)，不僅剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，是報價最優、條件最佳的南紡認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！

