中國政策調控資本市場，美國政黨互爭美債殖利率飆升，國債上限緊張。前有狼後有虎台股上週挺過恆大地產破產，前兩天挺過中國限電昨晚又來了美國國債問題，今天指數重挫個股大跌，利空測底終於破底，控盤者還有沒有招？

盤面：面板底部反彈、記憶體不再大跌、電池題材股大漲；強勢股補跌：第三代半導體化合物回檔、IP 股創高回落，資金亂竄昨天造紙今天塑化、肥料，沒有太多邏輯可言。

然而股市永遠都有不確定的東西，操作有重心才不會像羚羊一樣被人趕來趕去，指數持續看在 17000-18000 區間整理，跌破 17000 點就是超跌買點；買什麼？高科技股是唯一出路！

國債導致美國高科技股重挫，但是美國股票真是貴還有迷因股，台股本益比超低，拉回是買點：

晶豪科 (3006-TW) 上半年 6.92 元 7/8 月營收接連創歷史新高，值得注意。

聯茂 (6213-TW) 上半年 4.51 元: 7/8 兩月營收連續創歷史新高，值得注意。

一詮 (2486-TW) 上半年 1.06 元：7/8 兩月營收連續創高，值得注意。

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