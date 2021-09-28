佳世達：轉型升級拉長商模生命周期 有助提升本益比

佳世達 (2352-TW) 智能方案事業群總經理李昌鴻今 (28) 日表示，企業轉型升級兩大指標就是市值和本益比，其中，要提升本益比就必須要把商業模式生命週期拉長。

李昌鴻表示，2000 年上市櫃公司營收不到 4 兆元，但今年上半年已經達 20 兆元，全年可能突破 40 兆元，不過，台灣一年 GDP 只有 20 兆元，等於在台灣生產只有 20 兆，在人均產值沒有提升下，其實靠西進補了很多人力，現在必須要思考這樣的情況在未來 20 年是否還能繼續。

李昌鴻進一步，過去西進的時候，「台灣」二個自無論在電子科技，或是餐飲等，都有不錯的表現跟結果，但最近 10 年，效益逐漸淡化，尤其在 2017 年時，台灣零售企業退出中國市場，另一企業也處分中國連鎖咖啡事業，顯示時代開始改變，企業也須思考轉型升級。

他以都更為例，有些企業就像 30-40 年的老房子，商業模式的生命週期走到盡頭，但只要透過轉型升級、更新商業模式，企業可以再走 50 年，商業模式週期拉長，本益比就會跟著提高，市場也願意給更多價值。

經歷美中貿易戰以及疫情後，李昌鴻表示，現在台商要面對不只是講中文的市場外，在匯率上也將面對「雜幣」的全球匯市，相較過往顧好美金、人民幣就好，現在還要留意越南、印尼等東南亞新興市場的即時匯率風險，因此更需要加速數位轉型升級腳步。