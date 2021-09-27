曹操出行計劃再增資 5年內IPO

周一 (27 日) 陸媒報導指出，中國網路叫車二哥、吉利集團旗下曹操出行在 9 月初融資近 6 億美元之後，又再度與投資人商討新一波的融資，希望在中國網路叫車市場上進一步攻城掠地。曹操出行 CEO 龔昕還透露，該公司還有可能在未來 5 年 IPO，但尚未確定在何處上市。

龔昕表示，這波最新融資可能會在 2022 年上半年完成。而在 9 月初，曹操出行剛從包含蘇州市相城金融控股集團和蘇州高鐵新城集團等中國國企旗下基金中募得約 6 億美元。

曹操出行目前的每日訂單量在中國網路叫車市場排名第二，服務範圍涵蓋中國 62 座城市。龔昕稱，該公司 9 月的訂單數量較 3 月和 4 月的平均值成長一倍。

網路叫車產業成長潛力大。他說，市場發展需要金援，我們未來將吸引更多投資人加入，特別是戰略投資者。

曹操出行計畫在取得新一波融資的期間內，將每日網路叫車訂單數量增加 10 倍，超過 1000 萬。他們還計畫最早在明年向南美、東南亞和歐洲市場擴張。龔昕指出，曹操出行計畫在 5 年內將業務擴大到大約 400 座城市。同時可能會在 2 年內達成收支平衡。

至於敏感的個資問題，龔昕提到曹操出行正努力確保數據安全，避免乘客隱私洩露。我們收集的資料是為加強使用者體驗，確保司機和乘客的安全。

而在戰略投資人吉利集團方面，龔昕稱吉利一直在為曹操出行開發專用的車型，該公司將於下月推出楓葉 S60 電動車，預計將比競爭對手的車型便宜 40%。

