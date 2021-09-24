出售榮福案遭疑賤賣 台苯4名董事告發董座違反證交法

台苯 (1310-TW) 去年出售旗下榮福給螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW)，4 名董事今 (24) 日上午聯名向台北地檢署告發董事長林文淵，及時任總經理陳柏元，涉嫌違反證交法特別背信等罪；對此，台苯則回應，出售榮福公司過程並無不法，時值公司全面改選董事之際，該無端指控意圖影響選舉結果，混淆視聽。

台苯投資、台鋼、金智富和久陽等公司組成台鋼集團，林文淵及董事王炯棻，是台苯法人董事台苯投資的法人代表；而久陽看好台灣垃圾焚化廠將進入整備改建高峰期，去年 6 月與台苯簽約，取得榮福 99% 股權。

台苯董事劉正元、徐定睿、黃柏豪與獨立董事張國欽認為，林文淵、陳柏元明知全案是關係人交易，卻對董事會隱瞞，還不公開招標或比價，刻意排除高價買家，讓台鋼集團的久陽未付款就先取得榮福經營權，涉犯證券交易法特別背信罪。

4 名董事表示，他們曾在董事會提案要求成立榮福案專案小組，完成調查報告，但林文淵與部分董事會成員以多數優勢否決該提案。為維護股東權益，請檢調儘速查明真相。

4 名董事指出，榮福是台灣少數擁有操作垃圾焚化爐標案資格的廠商，目前國內有 24 座焚化廠陸續重新招標，商機長達 15 年，但台苯董事會去年 5 月指榮福財務弱化、無法開發新案，將金雞母賤賣給久陽。

對此，台苯回應，榮福 2015 年起連年虧損，焚化爐代操業務將於明年 2 月到期，因財務體質不佳，無法開發新業務，因此於去年董事會中決議出售。證交所去年已歷次來函要求說明並提供交易相關資料，公司均已依照證交所要求進行說明。

台苯也說，公司出售榮福公司過程並無任何不法，該交易案迄今已逾一年，時值公司進行董事全面改選之際，劉正元等四位董事無端指控，顯然意圖影響選舉結果，混淆視聽，予以嚴正譴責。