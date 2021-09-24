群益權證小教室：投資組合損益試算

歡迎來到群益權證小教室！

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來進行「投資組合損益試算」，幫助投資人分析同時持有多檔權證的損益狀況。

首先，在 權民最大網的權證搜尋結果，可以點選頁面左邊橘色加號，將所選定的權證加入自選商品。這邊需要留意的是，投資人如果想使用加入自選功能，必須先註冊登入權民最大網，並且完成電腦或手機的憑證申請。

接著來到「投資組合損益試算」頁面，點選「匯入自選權證 / 牛熊證」，從下拉列表中選擇匯入自選權證組合。

若以 9/23（四）盤中資料為例，所匯入的兩檔自選權證為台積電群益 15 購 01（038791）、台積電群益 15 購 08（045229）。匯入自選權證並且輸入預期天期、持有張數、原始成本、預估股價等資訊後，按下損益試算即可得到右邊的總部位組合損益試算結果。

除了自選權證的投資組合損益試算，這個頁面還有一個強大的隱藏功能唷！只要輸入連結標的代碼，權民最大網就會自動依據篩選出當下報價最優、讓利最多的權證，幫助投資人立即找到適合交易的權證。

投資組合損益試算只是試算結果，實際損益數字還是會以當下成交金額為準，不過這個試算功能確實有助於投資人一次評估多檔權證的投資損益。

希望今天的介紹對大家有所幫助，看好心儀的權證就可以透過 權民最大網進行下單囉！