房價回不去 買在市中心反而划算

房地合一稅 2.0、新版實價登錄陸續上路，助力房地產價格資訊透明化，市場觀察發現，台中市受惠建設多、剛性需求強勁，儘管政策變動，房價仍持續緩步上揚，不少觀望中的首購族紛紛投入看屋買屋行列，其中，又以擁豐富商圈機能、多元交通動線、又能同享鄰近重劃區增值潛力的市中心建案，稀有且保值，最受到自住客關注。

敏銳度高的購屋族發現，建設帶動下，包括捷運綠線沿線、水湳經貿園區、14 期重劃區、北屯機捷特區等地，房價漲幅驚人，以同屬北屯區的新重劃區為例，14 期重劃區開案已站上每坪 45 萬元，品牌建商推案甚至上看 6 字頭，12 單元因低密度、高綠覆優勢，短短不到兩年時間，地價就有 60% 的漲幅、預售案價格也有 20% 調升，品牌建商新案開價已來到 4 字頭。

新一點利黃昏市場供給台中北屯核心重要生活機能。(圖: 業者提供)

北屯區熟成商圈方面，崇德路商圈新案也上看 45-50 萬，北屯商圈一帶因土地稀缺，建案稀少，線上建案竟仍有 3 字頭房價，此區域交通、生活機能、商圈學區均已完善到位，更凸顯其高購屋 CP 值，

上櫃品牌建商「豐謙建設」洞察世界建築趨勢，選址正北屯核心、北屯路上打造會呼吸的建築「豐謙森立方」，豐謙建設在桃園、新竹、台中皆有推案，皆以精準的選地眼光，帶給自住客獨一無二的享受，挑選機能、環境優質地段，加上宜居建築、超高結構大樓的元素，讓建築物更顯保值。

「豐謙森立方」位居無可挑惕的優質地段，打造 21 層超高結構大樓外，亦規劃宜居建築，訴求大尺度綠化、戶戶三面採光、美化環境與鄰里友善共好，留出更多綠意空間，3 至 4 房產品尤其單純好住，空間格局最受自住客追捧。

「豐謙森立方」樣品屋實景。(圖: 業者提供)

市場分析，成熟市中心一向是自住客最嚮往入住的區域，因嶄新重劃區需等待其建設、商圈、學區等各項機能完整，至少 10 年起跳，反觀「豐謙森立方」所在的北屯正核心，周遭擁 7 大商圈、6 大學區、5 大綠地，步行即可滿足食衣住行育樂等各項生活所需，加上車程約 5 分鐘內可到台中捷運綠線 103a 北屯總站、104 松竹站（雙捷交會）、好市多北台中店、74 號快速道路，以及到台中最夯的 14 期重劃區，完善的交通路網，不只首購心動，換屋族更趨之若鶩，紛紛下訂「無痛換屋」。

「豐謙森立方」基本資料

基地 / 戶數：約 783.17 坪 / 114 戶住家，6 戶店面

坪數 / 格局：約 28~46/2-4 房

類型：大樓

樓層：地上 21 樓、地下 3 樓

接待中心：台中市北屯區中清路與經貿五路口

洽詢電話：04-2425-0005

資料來源：豐謙建設