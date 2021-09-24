成交量萎縮拖累 券商8月獲利跌破百億降至86.68億元

大盤成交量萎縮拖累券商獲利表現，8 月全體券商獲利跌破百億元關卡，降至 86.68 億元，較前月減少 13.65%，但累計前 8 月稅後還有 769.81 億元進帳，仍比去年同期增加約 1.3 倍。

在變種病毒與當沖降稅議題干擾下，台股 8 月成交量明顯退潮，也連帶衝擊券商經紀業務手續費收入，8 月全體券商獲利僅 86.68 億元，連續兩個月下滑。

證交所今 (24) 日公布券商獲利，受美股震盪、台股拉回衝擊，8 月成交值降至 8.12 兆元，較 7 月減少 34.38%，券商經紀業務手續費收益也因此跌破百億元，單月稅後純益僅 76.64 億元、月減幅逾 3 成。

所幸自營業務與承銷業務獲利成長，彌補經紀業務收益缺口，其中自營部分因單月證券評價損失減少，8 月稅後純益 24.61 億元，較前月增加 37%，承銷業務則轉虧為盈，單月小賺 0.98 億元，較前月增加 11.86 億元。

但整體而言，今年以來受惠於台股成交值屢爆天量，統計前 8 月全體券商經紀業務稅後純益 648.68 億元，仍比去年同期大增近 1.2 倍，而隨著台股指數一路突破「萬八」，自營商稅後純益也有 219.86 億元、年增幅 2.7 倍。

另外，承銷業務累計稅後純益也有 33.83 億元，也比去年同期大增 63%，在經紀、自營與承銷業務獲利同步成長情況下，前 8 月券商稅後仍有 769.81 億元獲利入袋，仍較去年同期成長 432.48 億元、年增幅 128.21%。