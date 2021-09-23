宜新迎轉單訂單滿手 10月下旬掛牌上市

紗線廠宜新實業 (4440-TW) 預計 10 月下旬掛牌，今 (23) 日舉辦上市前業績發表會，董事長邱倉沛表示，越南疫情嚴峻，公司迎來轉單，目前在手訂單滿載，能見度達明年第一季；此外，宜新也擴大車用紡織布局，將成為營運新動能。

宜新主要生產彈性包覆紗及加工絲研發、製造及銷售，邱倉沛指出，公司並沒有明顯淡旺季，彈性包覆紗主要應用在運動休閒、機能性服飾，終端商品也可應用於運動鞋材及汽車內裝等，目前客戶包含美系運動品牌、日系平價服飾。

除了越南疫情帶來的轉單外，越南自 9 月起，將對中國、印度、印尼以及馬來西亞等 4 國的聚酯長纖紗線課徵反傾銷稅，但越南國內供給不足仍須仰賴進口，邱倉沛認為，公司生產基地在台灣，也可望因此受惠。

此外，宜新也積極搶進車用市場，邱倉沛表示，公司的車用纖維可以應用在車用座椅、頂棚等內裝，目前客戶除了日系與德系車廠外，也規劃與美國公司合作組，搶進美系汽車品牌供應鏈，目前宜新車用纖維占營收約 2%，後續可望穩步提升，成為中長期營運另一動能。

宜新上半年營收 8.3 億元，年增 65.3%，且在毛利率較佳的彈性包覆紗以及環保紗比重提升下，毛利率來到 25%，較去年同期大增逾 10 個百分點，稅後純益 1.53 億元，更大幅年增 360%，每股純益 2.54 元。