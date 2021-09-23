街口、悠遊付可互相轉帳！8家電支強制開通帳戶清算

金管會今 (23) 日核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」及建置「電子支付跨機構共用平臺」，未來包含街口、悠遊付、一卡通的 LINE Pay Money 等帳戶，之間都可互相轉帳，屆時跨機構間的轉帳、繳費及繳稅等金流務將陸續上線，8 家專營電支機構 10 月起須強制開通轉帳。

金管會銀行局副局長林志吉表示，所謂「跨機構」是指 8 家電支業者，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、歐付寶、橘子支、簡單付、國際連與街口，之間需強制互相開通支付款項帳務清算。至於尚在申請電支執照的全盈支付與全支付，未來一旦獲得執照，也要強制開通。

林志吉表示，考量兼顧電子支付機構業者業務發展，及民眾便利支付需求下，此次開放核准了轉帳、繳費、繳稅等三項功能，其中，電支業者間互相轉帳將於 10 月上線，轉帳手續費需雙方洽收，暫時比照銀行一筆不高於 15 元。

而「繳費」及「繳稅」功能部份，林志吉表示，可提供使用者便捷的電子化繳費、繳稅通路，擴大電子支付應用場景，可大幅提升民眾支付便利性，鼓勵專營電子支付機構參加，並預計於第 4 季上線此二功能。

金管會將持續督促財金公司完成「電子支付跨機構共用平臺」後續相關上線事宜，並與相關業者及機構進行系統介接、測試、教育訓練等工作，俾於當前防疫期間及後疫情時代，滿足民眾防疫新生活下安全、便利支付的需求，以降低接觸感染風險，營造我國非現金支付及行動支付的良好發展環境。

