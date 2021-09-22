工業富聯最高擬砸64.5億元 啟動股份回購計畫

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CN) 今 (22) 日公告買回庫藏股計畫，擬斥最少人民幣 10 億、最多 15 億元(約新台幣 43-64.5 億元)，以集中競價交易方式、每股不超過人民幣 17.95 元進行股份回購，回購股份擬用於員工持股計畫。

若以回購價格上限估算，工業富聯此次最多將回購 8356.55 萬股或 2.75% 股份、最少將買回 5571.03 萬股或 1.83% 股份，回購期限自公告日起不超過 12 個月。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，從最新財報來看，顯示公司在高端智能製造、5G + 雲計算、工業互聯網等既有優勢業務保持增長，同時公司資金運用健全、現金充足，根據未來戰略和業務發展計畫，管理層對於未來發展充滿信心。

鄭弘孟進一步指出，本次回購股份有利於保護廣大投資者的利益，增強投資者對公司未來發展前景的信心，有利於構建長期穩定的投資者結構。

工業富聯指出，回購股份將用來激勵員工、進行員工持股計畫，鄭弘孟強調，今後工業富聯將繼續發揮技術及行業優勢，在半導體、新能源車以及數據中心三大賽道上大力拓展新業務，使員工與公司共同發展、與市場共同成長。

工業富聯截至上半年總資產約人民幣 2311 億元、歸屬於上市公司股東的淨資產約人民幣 1056.83 億元，擁有足夠的自有資金支付本次股份回購款。