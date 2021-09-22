1confirmation 創始人：我們爲何愛 Nouns？

兼論二十一世紀 20 年代的 meme 市場。

延伸閱讀：《五分鐘讀懂「Noun」：每日隨機鑄造並不間斷拍賣的 NFT 新實驗該怎麼玩？》

撰文：Nick Tomaino，1confirmation 創始人

編譯：Perry Wang

是什麼賦予了 NFT 價值？ 是氣場？ 是可以在線顯示的藝術品還是裝裱在數字相框中的現實生活（IRL）？ 是在遊戲或虛擬世界中的裝備功效嗎？

Nouns #17、#29 和 #43

價值 = 信仰

自 2009 年中本聰發佈比特幣以來，普通人就一直困惑於其價值問題。當時的說法是美元有價值，因爲你用它納稅，而且有軍隊支持它的價值 ; BTC 沒有潛在價值，只不過是用於在匿名線上市場購買非法槍支和毒品的虛假網絡資金。12 年過去了，BTC 的市值猛增至約爲 1 萬億美元，早期的說法依然揮之不去，但人們相信它很有價值 :)

而在當前，你會從沒有購買過 NFT 的人口中聽到了類似的困惑：房子有價值，因爲你可以住在裏面；一家公司之所以有價值，是因爲它產生現金流；人人都可以複製的 JPG 圖片，爲什麼會有價值？

的確，人們相信美元、房地產和公司具有價值，是有充分理由的。但這些不都是信仰嗎？我們必須滿足人類的基本需求（食物、水、住所）才能生存。但是除了這些需求之外，世界上的其他價值不就是隻存在於我們的腦海中，並由我們共同的信念決定的嗎？

互聯網與加密貨幣開始揭示了這一點，伴隨着人們對 meme 股票、meme 代幣和 NFT 的興趣激增。 華爾街、華府和硅谷的成功人士在過去幾十年來告訴我們，資產存在價值是有某些原因的，我們相信了他們。但現在不是了。互聯網上的絕對樂觀情緒激增，現在很明顯，「人們認爲有價值」的任何東西，都可能具有巨大的價值，無論是一度被散戶推動暴漲的遊戲驛站（Gamestop）股票、Solana 公鏈還是無聊猿猴（Bored Apes） NFT。

開放式區塊鏈將信仰變成真正的所有權

人類總是可以相信我們想要的任何東西，但是像以太坊這樣的開放區塊鏈使任何人都可以將信念轉化爲真正的所有權。地球上任何可以訪問互聯網的人都可以創建加密貨幣或 NFT，並在無需任何看門人許可的情況下擁有它，或將其分發給他人。無論是誰或身在何處，現在都可以將自己的信念轉化爲真正的所有權。事實證明，真正的所有權強烈地增強了信念。當人類擁有某物時，即使從長遠來看它是垃圾，我們仍傾向於相信它在當下具有很大價值，因爲我們擁有它。

如果你一直在關注，這一現象自然清晰地看在眼中。數萬億美元的價值是「憑空」創造出來的，純粹基於世界各地、隨機分佈的人們的信念。在這個「價值 = 信念」、meme 如野火般蔓延、且全球市場高度互聯的新時代，並不明朗的是這種價值將如何在未來持續下去。

在一個價值被廣泛理解爲純粹基於信仰的世界，互聯網上的任何人如果聲音足夠響亮、並將其 meme 成具體存在，都可以創造巨大的價值，這是非常危險的事情，因爲人類的信仰可能轉瞬即逝。人類是善變的——今天的信念很容易在明天變成仇恨。當談到錢時，人們往往會非常情緒化。

我們的行業已經看到了無數的 meme 例子，它們曾一度火爆但很快就銷聲匿跡了：波場（Tron）、EOS、Neo、Bitcoin Cash，這只是其中的幾個例子。可以肯定的是，仍然有成千上萬的人相信這些項目價值數億美元，我不是針對他們。但這些項目最閃耀的時刻，是並沒有信念的散戶投資者瘋狂參與的時候。

普通投資者可能會受到 meme 市場的嚴重傷害，因此重要的是要認識到：社交媒體的參與並不等於投資回報；一個人嘴上的口號喊得多響亮，並不總是等於他 / 她內心對其的信念有多強。事實上，通常是一個很好的反信號（參見 crypto countersignaling 101 一文）。

儘管如此，對於這個新世界中的普通投資者來說，好處大大超過壞處，我們相信，對於想要投資 meme 市場的長期專注人士而言，將會出現新的投資參考框架。

以下我想介紹一下我們最近對 Nouns DAO 進行投資時使用的估值框架。這是一個對我們有用的框架，但絕不意味着這是唯一的框架——毫無疑問，許多投資參考框架會蓬勃發展！

我們對 Nouns DAO 的投資

我們對 NFT 的投資策略，與我們過去 10 多年裏對加密貨幣的方法類似：對於我們相信更多人認爲 5 年後有價值的資產，我們會買進。 我們考慮當下的集體信仰是什麼，並想象它在未來會是什麼樣子。

對我們而言，人們的長期信念比短期的心血來潮更容易映射，我們的基金過去一段時間一直在悄悄投資於我們相信的 NFT。我們第一次購買 NFT 是 SuperRare 的創世幣，Robbie Barrat 的 AI Generated Nude Portrait #1。我們喜歡這種氣場，我們喜歡 Robbie 和 SuperRare 周圍社區的真實信仰，我們喜歡創作者和創作的原創性。我們只是相信，5 年後會有更多的人相信它的價值。

今天的 Nouns 也是如此。該項目自 45 天前啓動以來，我們一直在關注該項目，到目前爲止已經購買了 3 個 Nouns： #17、#29 和 #43。

氣場、社區和原創性

我們喜歡「Nouns」的氣場：其藝術品很有趣，並且具有歷史意義。我們熱愛其社區——「nounders」，包括 cryptoseneca、supergremplin、punk4156、 eboyarts、punk4464、dhof、TimpersHD、 lastpunk9999 等，他們對 NFT 運動的瞭解不遜色於任何人，並且在不到兩個月的時間裏，社區內已經啓動了一些有趣的項目，例如 Nouns Party 和 Verbs （動詞）。

有些人通過社交媒體的參與度來衡量社區實力，但我們對此有截然不同的看法。事實上，迄今爲止，Nouns 的社會參與度 已經有所降溫。但是如果仔細觀察，可以清楚地看到 Nouns 社區中存在人數不多的真正信徒。我們認爲，從長遠來看，這比社會參與度更有價值。

我們喜歡原創性。 Nouns 在幾個方面都是同類項目中的弄潮兒。 Cryptopunks 創建了固定供應量 10K 的生成類頭像圖片（PFP）類別（任何人最初都可以通過在鏈上鑄造 NFT 來參與其中）。現在已經有成千上萬個發行量爲 10K 的 PFP 項目，遵循了 Cryptopunks 的原創道路。

同樣，Nouns 也原創了一種新的每日拍賣分發機制，每 24 小時發生一次，未來無限期循環。這一新機制未來如何發揮作用顯然是未知的，但這是一個值得嘗試的實驗。Nouns 的整點計時很有意思——雖然美國人現在出手參與已經有些晚了，因爲 Coldie 式拍賣會延長了 :)

也許最重要的是，Nouns 還爲 NFT 領域引入了一種新穎的底層組織架構。在之前所有 PFP 項目中，主要銷售收益都歸屬一個團隊，然後該團隊將收益用於自己，或想出如何分配收益的辦法，爲項目所有者積累更多價值。 Nouns 的所有銷售的收益直接進入 Nouns DAO，每個 Noun 在其中代表一票投票權。其鏈上資金已經超過 2000 萬美元，我們已經將資金部署到高質量的項目中。

相比以往任何 PFP 項目， Nouns 生態系統擁有能以更快速度發展的巨大潛力。

在存在超級模仿的行業中反模仿

加密行業是一個存在超級模仿的行業，人們往往會快速跟進並模仿當下高人氣的東西。當你面對大筆資本和思想領導力在短期內的激烈競爭，你就會遇到像 Loot 項目類似的困境。

Loot 項目很有趣（「聖袍」聽起來是不是很酷？）而且我絕不會從創作中拿走任何東西。但是，當很多人爲某事敲鑼打鼓大喊大叫，試圖將其強加給其他人，而更多信念不足的人緊隨其後大聲喊叫時，這通常表明這件事出現了過熱。

加密領域中這類事情經常上演。超級模仿泡沫通常表明長期的宏觀趨勢非常真實，但在短期內利用炒作來割韭菜的人 / 項目可能並非能捕捉到真正的價值。

而圍繞 Nouns DAO 並沒有模仿泡沫——它只是有一個強大的氣場，一個由真正信徒組成的小社區，以及爲這個領域引入許多新想法的原創性創新。我相信這種類型的 NFT 能夠捕獲到較高的長期價值。歸根結底，這當然只是我個人的信念，市場會及時揭示真相。

這就是市場的偉大之處——它在很長一段時間內都是公正無私地記錄真相。我堅信，在短期內堅持反模仿，並從基本原則出發思考什麼將產生最大的長期影響，是接近加密領域的最佳方式（儘管它吸引的注意力要少得可憐）。讓我們拭目以待。我們喜歡 Nouns！

關於 1confirmation：原創性項目信念強烈的投資機構：投資案例包括 Coinbase、OpenSea、SuperRare、dYdX、Nexus Mutual 以及其他很多項目。1confirmation 創立於 2017 年，原始資本爲 500 萬美元，目前所管理資產（AUM）達到 8 億美元。