組件式 NFT 時代即將到來，可變可拆分 NFT 系統 MetaCore 如何帶來 NFT 技術革命？

如果說 Layer 2 引領了區塊鏈基礎設施的革新，那可拆分 NFT 標準 EIP-3664 則代表着 NFT 技術的革命。MetaCore 系統將讓 NFT 成爲靈活拆分組合系統，而不僅僅是一張靜態圖片。

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撰文：T.Y，DRepublic 及 Cradles 創始人，畢業於新加坡國立大學計算機系，密碼學 / 區塊鏈研究學者

近日，DRepublic 團隊宣佈首次實現了可變可拆分 NFT 系統，以及可拆分 NFT 標準 EIP-3664。EIP-3664 爲下一個時代的 NFT 標準奠定了基礎，它天然爲 NFT 提供了可拆分可組合特性，能夠讓所有 NFT 之間可以自由拼裝，現在基於 EIP-3664 的多款可拆分產品已經上線，包括多平臺部署的 MetaCore 以及可拆卸組件隨意拼裝的 Legoot 產品現已上線 Polygon。

下一輪風口以及應用往往出現在下游創新之上。4G 網絡出現帶動了智能手機產業，智能手機產業帶動了互娛產業，互娛產業讓互聯網上產生了社交媒體明星，這樣的邏輯同樣適用於區塊鏈。目前的 Layer 2 的生態發展的蓬勃，Polygon、Arbitrum、Fantom、Optimism 等方案層出不窮，也帶給了所有區塊鏈玩家全新的高 TPS 體驗。而基礎設施的蓬勃發展，註定將會帶來新一輪技術革新。曾經的區塊鏈系統，只能夠承載有限的交易數量，所以用戶往往將最關鍵最重要的數據存儲在區塊鏈上，如每筆轉賬的交易，交易雙方的身份等。而對於 NFT 來講，只存儲一些靜態 NFT，並讓它們像貨幣一樣被轉移，似乎是非常自然的。

技術革新與基礎設施革新，這兩點缺一不可。如果說 Layer 2 引領了區塊鏈基礎設施的革新，那 EIP-3664 則代表着 NFT 技術的革命，Layer 2 讓區塊鏈的信息承載量從 3G 時代邁入了 4G 時代，EIP-3664 以及 MetaCore 系統則讓 NFT 從笨拙的 9 鍵手機，邁入了智能手機的時代。EIP-3664 能夠讓 NFT 變爲可組裝系統，NFT 玩家可以將每個部件任意拆分售賣，並買入其他用戶售賣的部件進行拼裝，甚至與其他所有 EIP-3664 創造的 NFT 進行合成與拆分。

DRepublic 團隊創作的 MetaCore 系統則是集身份系統、無限拼接、無限組合、屬性可變 NFT 於一身的一站式平臺，MetaCore 讓所有用戶及項目方都能夠創造自己的可拆分可組合 NFT，並將它們掛載到 MetaCore 身份系統上。而這讓所有區塊鏈用戶對 NFT 產生了無限的想象空間。當社區用戶 Jon 拿到一個 Legoot （首個基於 MetaCore 系統的 NFT）後，他試探性的詢問：「我能用 Legoot 做什麼呢」，因爲他還並不知道 NFT 可以如此強大。我們建議 Jon 隨便玩玩，看看 Legoot 能做什麼，所以當 Jon 第一次將一個完整 Legoot 上的一件武器拆分並售賣後，他非常驚喜。「這太神奇了，我從來沒有見過能夠自由拆分的 NFT」。並且，當他將 Legoot 掛載到 MetaCore 上面後，Jon 甚至驚訝到說不出話。現在開始，你可以將各種 NFT 完美組合，直到你厭倦了某個組件再將其卸下。毫無疑問，MetaCore 不僅提供了跨時代的功能，也引領着衆多項目從老舊的 NFT 標準走向新時代。

這意味着，從今往後，NFT 真正成爲了區塊鏈上的「物品」，是真正的靈活拆分組合系統，而不僅僅是一張靜態圖片。並且隨着 NFT 被拆分與組合，衆多 NFT Market 的顯示樣式也隨之改變。而這樣靈活的系統給了我們對未來 NFT 功能的無限想象空間。

想像一下，你曾經購買的 NBA 球員明星卡，現在不僅是一個球員或是一些散落在你錢包裏的無用卡片，你可以集結所有你喜歡的球員卡片，將他們組成一個你心目中的夢之隊，並且擁有你的夢之隊 NFT，或替換其中的某個球員，讓你的球隊千變萬化。並且，隨着球員賽季的不同，他們的屬性值也會發生改變。而這一切，能夠全部由區塊鏈記錄，不再需要中心化服務器來完成這一切，一個完全去中心化的 NBA 2K Online？也許馬上就會誕生！

想像一下，你可以與其他人簽訂合同，並且合同中的某些條款是不可修改的，另外一部分如權籤人，以及部分靈活條款可以根據要求，在未來進行修改。更重要的是，你的合同 ID 並沒有改變，而僅僅是其中的某些條款發生了變動，而這些變動仍舊可以被區塊鏈記錄。完全去中心化，並且所有修改可追溯。

想像一下，你不用再忍受 Loot 隨機的死板圖片，相反，你可以將所有裝備拆裝，售賣。這纔是真正的 RPG 遊戲，人們不再依賴中心化服務器，而是將所有操作都在區塊鏈上完成。而不是拿着一張靜態圖片，假裝所有人都可以根據它創作自己的遊戲。與 Legoot 的靈活性與兼容性相比，一個冒險家穿着同一套裝備並宣稱自己開創了新時代，這樣的故事顯得多少有些古老。

只需要持有一個 MetaCore，即可將所有組件式 NFT 組織起來，讓它們不再是錢包裏零散的 NFT，而是分門別類的掛載，組合在不同位置。你可以購買 CryptoPunks 上的一根香菸，或是 Bored Ape 戴着的一副墨鏡。登錄遊戲時，遊戲會掃描你 MetaCore 上是否掛載有遊戲通行證、勳章等物品，而這種登陸方式也完全摒棄了傳統遊戲中的用戶名密碼系統，用戶甚至不需要密碼即可登錄任何遊戲。

有了 Layer 2 以及組件式 NFT 的技術革新。玩家們再也不必再侷限於購買靜態圖片，而是購買組件任意拼裝！組件式 NFT 的時代即將到來。目前，Cradles，Legoot 已經宣佈支持 MetaCore 系統。未來將會有越來越多的遊戲以及 NFT 項目與 MetaCore 合作，共同助力下一個元宇宙時代的到來。