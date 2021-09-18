建議收藏 | 一覽 L2 生態必備數據查詢和資產管理工具

在 L2 生態衝浪，你需要這些輔助工具。

撰文：潘致雄

在以太坊生態中的兩個重要擴容方案 Optimism 和 Arbitrum 網絡正式對外公開測試後，二層網絡的整體數據增長都極其明顯，Arbitrum 更是在短短兩週時間裏積累了價值超過 20 億美元的 TVL，一躍成爲 目前 資產鎖倉量最多的二層網絡 。

另一方面，經過鏈聞的測試《Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？》，現階段 L2 網絡的交易成本相比以太坊一層網絡已經減少了一個數量級，考慮到目前 Optimism 和 Arbitrum 還限制了網絡的擴容容量，所以未來還有更多的空間。

各類一層網絡的 DeFi 項目都開始了向 L2 的遷移，比如 MCDEX、WePiggy、Balancer、SynFutures 等，而包括 MetaMask、imToken、Math Wallet、Trust Wallet、Rabby、TokenPocket、Go Pocket 在內的多類錢包也都已經實現了對於 L2 網絡的支持。

除了這些生態應用和入口之外，其實還有很多工具或數據類的應用，可以作爲 L2 生態應用的輔助，或者可以更詳細瞭解 L2 網絡的各類數據。本文將針對 L2 相關的工具進行梳理，並持續更新。

宏觀數據

L2BEAT （TVL+風險對比）

L2BEAT 有兩個核心功能，統計了所有「狹義上」以太坊 L2 網絡的資產「鎖倉量」數據，以及整理了各個 L2 網絡在風險上的一些對比。這個工具的缺點是數據更新不是特別及時，以及由於僅僅包含了狹義上的二層網絡，所以並沒有包括 Polygon （PoS） 或其他兼容 EVM 側鏈的數據。

鎖倉量趨勢可以查看所有二層網絡的整體情況，也可以查看單個二層網絡的趨勢。

另一個特別好用的功能是可以快速查看各個 L2 網絡的特性、風險以及權衡。估計也沒多少人會記得住這麼多信息，忘了時候查一下 L2BEAT 就行，而且這些信息應該會隨着網絡進展隨時更新。

L2Fees （交易費預估）

每個二層網絡可以爲用戶省下多少錢？用 L2Fees 網站查一下實時的數據就行。不過該網站目前已經支持的網絡並未覆蓋很多，僅包含了 Loopring 、 zkSync 、 Polygon 、 Hermez 、 Arbitrum One 、 Optimism 、 Aztec 和 以太坊主網 。

不過該網站在上線後有被社區用戶質疑不是特別準確，後來好像數據也有所調整，應該還是可以作爲一個不錯的數據參考的。

Dune Analytics 儀表盤 （所有跨鏈橋合約的 TVL）

由 Coinbase 的協議專家 Elias Simos 在 Dune Analytics 平臺上製作的跨鏈橋合約數據可以作爲 L2BEAT 的數據的一個擴展，該儀表盤彙總了大多數橋合約的地址中的資產數據，然後製作成相關的趨勢圖表。

Bridge Away (L1 Ethereum) 儀表盤中不僅包含了二層網絡的跨鏈橋合約 （Bridge Contract） ，還包含了更廣義的二層以及側鏈、公鏈等數據，比如 Solana、Fantom、NEAR 等。

應用和代幣數據

DeFi Llama （項目的 TVL）

如果想知道各個二層網絡中 （DeFi） 每個項目的 TVL 數據，可以通過 DeFi Llama 查看。他們支持的網絡數量非常多，不僅包括了 L2 相關的網絡。

arbee.info （K 線工具）

arbee.info 是一個 針對 Arbitrum 生態 的 K 線查詢工具。

Uniswap.info （價格、交易量、TVL）

作爲多 L2 部署的 DeFi 交易協議，Uniswap 爲其 V3 版本製作了數據網站，目前包含了 主網 、 Optimism 和 Arbitrum 。Uniswap.info 可以查看各代幣的價格、交易量、TVL、流動性等數據，目前仍處於 Alpha 階段。

資產跟蹤管理工具

DeBank

DeFi 錢包和資產管理工具 DeBank 已經支持了 Optimism 和 Arbitrum 等其他兼容 EVM 鏈的資產追蹤功能。DeBank 旗下的瀏覽器插件錢包 Rabby 也已經支持這些網絡。

Zerion

Zerion 目前已初步支持 Optimism 和 Arbitrum，不過支持的協議還不多，以及圖表功能也尚未發佈。

Zapper

Zapper 也已支持 Polygon、Arbitrum、Optimism 等幾個網絡。

Ape Board

Ape Board 目前僅支持了 Arbitrum 和其他網絡。

交易數據查詢 （區塊瀏覽器）

大多數以太坊生態相關的區塊瀏覽器都是 Etherscan 團隊開發的，其實就是 Etherscan 產品的換皮膚版本，功能上也幾乎都保持一致。

Blockscan （聚合）

Blockscan 是 Etherscan 團隊推出的區塊瀏覽器的聚合器，可以在一個入口中搜索以太坊賬戶在不同 L2 網絡或者 EVM 兼容網絡中的地址和交易數據。

比如可以搜索 Vitalik Buterin 的地址在各個網絡中的數據，只需要輸入他的以太坊地址即可。

Arbiscan （Arbitrum One Explorer）

專注 Arbitrum One 網絡的 區塊瀏覽器，基於 Etherscan。還能查看網絡中的獨立地址數據和趨勢。

Optimistic Ethereum Explorer

專注 Optimism 網絡的區塊瀏覽器，基於 Etherscan。還能查看網絡中的獨立地址數據和趨勢。

開發者相關

Biconomy Hyphen （跨鏈服務）

Biconomy 對 L2 以及跨鏈提供了一套針對開發者的服務 Hyphen，可以在不同 EVM 兼容鏈，以及 L2 網絡之間進行快速的資產轉移。可參考鏈聞此前的文章 《五分鐘速覽 Biconomy 跨鏈轉移基礎設施 Hyphen》 瞭解更多關於 Hyphen 的介紹。

Infura （API）

Consensys 旗下的 Infura 是以太坊開發者必備的工具之一，目前除了以太坊主網之外，Infura 已經支持了 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 的主網。

Alchemy （API）

Alchemy 也是一個非常強大的開發者工具，爲開發者提供 API 服務，目前也已經支持除了以太坊主網之外的 Polygon、Optimism 和 Arbitrum 網絡。