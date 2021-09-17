嘉裕推秋冬新品大幅調整產品線 脫離疫情谷底銷售拚回升

嘉裕 (1417-TW) 加速調整營運腳步，今 (17) 日舉辦自有品牌「Carnival 嘉裕」秋冬新品發表會，首次大幅度調整產品線，提高休閒、輕正裝產品比例，總經理張祖蕙表示，在新品推出以及後續周年慶檔期、五倍券發放下，自有品牌銷售可望自谷底回升。

張祖蕙指出，5 月下旬起受到疫情衝擊影響，自有品牌銷售狀況急遽衰退，6 月下滑至谷底，雖然現在狀況略微好轉，但 9 月自有品牌銷售跟去年同期相比可能還是砍半。

銷售雖未見回溫，但張祖蕙認為，近期有看到人流回升，加上緊接著的中秋、雙十連假、百貨周年慶檔期、五倍券等消費利多接棒，預計銷售狀況脫離谷底，後續看法相對正向。

目前嘉裕旗下共有 24 間門市，包含 4 間獨立門市、4 間 outlet 門市以及 16 間百貨門市，張祖蕙指出，除了產品翻新外，也會陸續針對店面進行調整，配合未來產品方向。

嘉裕此次發表全新「#247 日晷」系列，將正裝與日常時裝元素混和，將西裝面料運用在時裝款式上，建立 One Suit Two Ways 的概念，並找來東京奧運柔道項目銀牌得主楊勇緯擔任代言人，客群則鎖定 22-35 歲的男性。

張祖蕙表示，後續除了將在明年春夏推出自有品牌的女裝外，也會推出男性保養品，預計在今年底至明年初會有新品發表；此外，嘉裕也打造複合式餐廳，展現多角化布局的決心。