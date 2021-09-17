〈振興加碼〉千元國旅券一次使用不找零 藝FUN券登記1次可抽4次

振興五倍券即將上路，各部會加碼券齊發，交通部觀光局今 (17) 日公布國旅券每份面額 1000 元，採一次使用不找零，10 月 12 日起連續 4 周的每周二抽出幸運兒；文化部的藝 FUN 券加碼至 300 萬份，每份面額 600 元，登記 1 次最高有 4 次抽獎機會，將於 10 月 13 日進行首次抽獎。

觀光局今天召開推廣記者會，國旅券採數位發行，共發送 120 萬份，民眾在 9 月 22 日振興五倍券平台正式上線開放數位綁定時，一同於該平台登記國旅券抽籤，觀光局將在 10 月 12 日起每周二上午抽出，共抽 4 周，每周抽出 30 萬份，使用期限自今年 11 月 1 日至明年 4 月 30 日止，為一次使用不找零。

交通部次長陳彥伯指出，面額 1000 元的國旅券是所有加碼券中面額最高，無論是要參加旅行社的團體旅遊，或是購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯，皆可使用國旅券折抵消費，希望產生消費擴散效果，加速復甦國內觀光旅遊市場，並擴大五倍券效益。

觀光局提醒，越早登記抽籤機會越多，10 月 8 日以前完成登記就有 4 次抽籤機會，最晚須於 10 月 29 日前登記，最後一次抽籤是在 11 月 2 日的上午。中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午公告於五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知 3 日後即可於國旅券抵用平台領取 1000 元的 QR code。

至於去年引發討論的藝 FUN 券，文化部表示，今年每份面額維持 600 元，份數提升至 300 萬份，包含 240 萬份數位券、60 萬份紙本券，自 9 月 22 日起，符合資格者，可至五倍券共通平台點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝 FUN 券數位券或紙本券，只能擇一登記。

此外，文化部特別開放紙本券自 10 月 1 日起，每日上午 9 點至晚上 9 點，可持健保卡至四大超商事務機插卡登記。文化部特別提醒，數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記。

文化部表示，今年將分四梯次辦理藝 FUN 券抽籤，分別為 10 月 13 日、20 日、27 日及 11 月 3 日，每週三下午 3:30 抽籤，每次抽出數位券 60 萬份、紙本券 15 萬份，合計 75 萬份，中籤者名單將於隔天上午 8:30 於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

文化部強調，為了一掃去年「1、2、6」遺憾，這次每人最高有 4 次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，因此，「越早登記機會越大」。