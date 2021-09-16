大盤週四持續面臨賣壓，指數開高走低回測月線支撐，台積電除息當天先填息再下跌，指數下跌的部分基本上是台積電造成，整體市場上漲 813 家下跌家數 1047 家，賺錢的效應也還在但是飆要休息，正統成長股要接棒。

本週縮量上漲的飆股：特用化學中華化 (1727-TW)、永光(1711-TW)；半導體耗材：(鑫科 3663-TW)；碳化矽粉末：越峰(8121-TW) 等等飆漲過後資金開始轉移到成長股：CCL 三雄台光電 (2383-TW)/ 聯茂(6213-TW)/ 台耀(6274-TW) 有接棒的態勢；矽智財股票力旺 (3529-TW)/ 創意(3443-TW) 等等創高輪動到智原 (3035-TW) 接棒；台積電靶材供應鏈鑫科大漲連動法人開始佈局光洋科 (1785-TW) 也可以留意；聯發科 (2454-TW) 股價站穩，大舉徵才 2000 人，他帶動的供應鏈物聯網題材可望迎來大成長：網通晶片看亞信(3169-TW)/ 九暘(8040-TW)；網通以及手機用記憶體看晶豪科(3006-TW)；台積電設備供應鏈低檔可以開始注意弘塑(3131-TW)。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險