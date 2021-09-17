後續如何看近期三大慘業：記憶體、MCU、面板驅動IC

MCU 微控制器：

受到疫情影響，全球出現晶片荒，加上需求面的大爆發，從車用電子相關、物聯網到終端智能家電的逐漸成熟，MCU 的需求也往大幅提升。隨著 2021 年開始電動車的日漸往普及方向發展，一部汽車所需要用到的 MCU 數量也越來越多。這些種種因素讓 MCU 產業在 2021 年整個大爆發。

人氣股－新唐 (4919-TW)

市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕 IC 設計廠商的毛利率的議題，加上為投信 Q3 作帳標的，7-8 月期間，投信大買新唐 3 萬多張，也是推升新唐成為盤面一大飆漲個股主因，但近期投信開始大舉出脫新唐，新唐從高檔 175 元快速拉回至 119 附近。

目前對新唐下半年看法正面，下半年市況不至於反轉，其中以車用相關晶片供應最為緊俏，股價或許有更低，但此階段離底部也不遠了。

記憶體：

需求轉弱，庫存過剩。6 月 - 8 月以來產業主要變動，筆電、PC 訂單持續下修，DRAM 庫存水準自 2021 年 Q2 開始逐漸上升。另一方面業者在 PC DRAM 需求展望轉差下，提高伺服器 DRAM 產量，使資料中心業者庫存水準水位也快速回補，優於原先規畫的補庫存進度，以目前狀況評估，預估下一波 DRAM 價格漲勢最早可能落於明年 Q2-3 左右，操作上建議降低相關持股。

人氣股－華邦電 (2344-TW)

近來因廠商增產、缺貨情況減退，DRAM 現貨市場自 6 月中旬以來持續緩跌的格局，目前現貨價格已跌到低於合約價，恐怕拖累第 4 季合約價。近期或有反彈，但上漲力道有限!!!

面板驅動 IC：

主因面板報價雪崩，面板廠為保持一定獲利，反之不再接受驅動 IC 等零組件持續漲價，且近期上游晶圓代工報價漲不停，驅動 IC 廠成本增加，但卻面臨報價「漲不動」無法轉嫁成本給面板廠，只能自行吸收，成本上揚導致利潤受壓。

人氣股－敦泰 (3545-TW)

營收雖增但獲利卻持續衰退 - 顯示驅動 IC 廠出貨量雖然持續增加，但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來，雖 7-8 月營收人持續創新高，但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈，但上漲力道有限!!!



更多台股人氣股追蹤，如偉詮電 (2436-TW) 天鈺 (4961-TW) 南亞科 (2408-TW) 矽創 (8016-TW) 聯詠 (3034-TW)，想免費了解記得免費加入 LINE@、Telegram 觀看。



Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://line.me/R/ti/p/%40we178

Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師

https://t.me/we178

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

