高雄氣爆案無罪定讞 榮化李謀偉：續助災民

高雄氣爆事件造成 32 死 321 傷慘劇，最高法院昨 (15) 日駁回檢察官上訴，判決李長榮化工總裁李謀偉等 6 人無罪，李謀偉今 (16) 日發布聲明表示，對訴訟告一段落由衷感謝，將透過基金會，持續協助災民走出新人生。

2014 年高雄發生氣爆事件，起因為華運倉儲協助榮化用地下管線輸送丙烯時，因管線破洞導致丙烯洩漏多達 4 噸，引發連環爆炸，造成 32 人死亡，市區道路嚴重毀損。檢方起訴高雄市府、榮化、華運共 12 人。

李謀偉一審被依業務過失致死罪判刑 4 年，去年 4 月逆轉改判無罪，因法官認為榮化公司分層負責，李謀偉未參與管線埋設與維護工程，無過失責任，最高法院昨日駁回檢察官上訴，李謀偉等業者無罪確定，僅判高雄市府前祕書長趙建喬等公務人員有罪。

李謀偉表示，事故發生後，法院尚未釐清責任歸屬前，李長榮化工與高雄市政府、華運倉儲公司攜手努力，促使罹難者家屬及重傷者在多年前獲得賠償，善念是一致的，共同幫助災民走出新的人生。

基於同樣出發點，李謀偉去年和其他 5 位榮化被告同仁，成立「財團法人高雄市關懷氣爆受難者社會福利基金會」，為受難者或其家屬進行職業與教育訓練，李謀偉表示，未來仍會繼續透過基金會協助他們。