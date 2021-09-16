【Wen姐筆記】台積除息 節前賣壓 明美股四巫日 考驗控盤

台股中秋前倒數 2 個交易日，節前賣壓讓市場瀰漫觀望氣氛，昨日台指期結算，本土莊家先行摜壓，尾盤外資小拉抬，但未能站穩季線與 17400 點，加權指數以 17354 點作收，成交值稍稍放大至 2968 億元。今天有台積電除息，加上明天美股四巫日，短多昨天掉球，這二天對控盤來說，仍是高難度考驗! 多空強弱分界仍為 17422 點。關鍵點位為 17323、17384 與 17447 點。

9 月以來多空以 17400 點為攻防中線的態勢仍未改變，昨日台指期結算，多方又居於下風，17300 點兩端哨站為 17323 與 17282 點，成為多方月線關前最重要防守區，多方必續奮力一搏，站穩 17353 與 17400 點關卡，多方大軍才算整理完成，17400 點兩端哨站為 17384 與 17422 點。如能站穩 17447 點，17500 點城池與兩端哨站 17486 與 17520 點。17555 點為北上發動的重要引信，必須成功突圍點火，多方才能續往前高與 17700 點挺進! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點 。

如 17282 點棄守，多方得提高警覺，如 17255 點未能挺住，月線進入警戒! 17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點，如續往 17153 與 17100 點回測，為中長線多方最重要的防守位置，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。如再棄守，恐得再次面臨 17000 點保衛戰! 17054 與 17000 點兩端哨站，16988 與 17023 將再次面臨空襲警報測試!

台灣昨日進行萬安演習，台股昨日又棄守季線、五日線與十日線等三條均線，短多失去控盤權，期盼昨日的短多掉球只是演習! 今天台積電除息指數將蒸發約 25 點，加上中秋長假前賣壓，最高峰也將落在今天與明天早盤，對多方來說都是考驗! 多方如未能在中秋長假前重返 17500 點，要醞釀中秋後反攻，最低要求也得挺住 17255 點，盤勢尚可維持區間震盪格局。否則如棄守 17255 點，仍得留意提前開打月線保衛戰! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)