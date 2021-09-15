台股回測17300 資金布局利基型中小個股

台股今日受台指期結算影響，加上台積電、聯發科等半導體為首的電子股走弱下，加權指數最終 - 80 點跌破季線來到 17354 點，成交量 2644 億元持續低迷。

電子權值股來看，半導體走勢疲弱，台積電下跌六元，聯電也收黑；IC 設計龍頭聯發科盤中一度觸碰五日線，最終跌 8 元收 912 元，瑞昱、聯詠跌逾 2%，日月光投控也走弱；被動元件雙雄國巨、華新科跌 2-3%，記憶體的南亞科、旺宏跌 2-3%。

航運股股價回神，長榮開盤重跌近 3% 後隨即震盪走高，終場漲 1 元做收，萬海 #陽明則分別收漲 1.74%、3.40%。

鴻海受 MIH 電動車曝光題材影響，今日相對其他電子股而言相對強勢，也帶動集團成員上攻。

蘋概股方面，除了鴻海外，組裝廠緯創、和碩今天股價也都在盤面上表現；iPhone 13 鏡頭升級堪稱是歷年最大，但光學雙雄股價走弱，玉晶光股價狂瀉跌逾 6%，大立光終場也翻黑；PCB 蘋概股華通、欣興、臻鼎 - KY，以及 PA 大廠宏捷科、穩懋等，今天賣壓都很沉重。

大盤資金輪動快速，利基型中小型個股是現在盤面新焦點，如 #中華化積極拓展強化電子化學品市場布局，今年出貨量穩健增加，獲利也同步看俏。周一起至今日已連三日漲停，另外還有許多強勢股票我們都已經在群組開始預告。

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