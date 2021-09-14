17500關前整理 強勢股繼續上漲

美股昨日反彈，台股今日早盤也站上 17500 點關卡，電子股由聯發科領軍上攻，航運股賣壓湧現、開平走低，拖累大盤表現，終場多空來回震盪小跌 11.41 點，收在 17434 點，而成交量部分則是持續維持低迷，僅 2572.29 億元。



類股動向：

晶圓雙雄今天仍欲振乏力，台積電持續在平盤附近震盪，終場收 613 元；# 聯電一度跌破 66 元，終場跌幅收斂至 1%，收 66 元；聯發科則是強勢表態，上漲逾 2%，收 947 元。電子股互有漲跌，華碩、矽力 - KY、南電等股價強勢走揚，大立光、瑞昱則在盤下震盪。

聯發科則是強勢表態，但整體 IC 設計族群表現有極大落差，矽智財 (IP) 廠 #智原、力旺創意開低走高，M31、創意也獲得資金追捧；反觀，MCU 相關如 #新唐則是大跌逾 5%，驊訊、聚積、晶豪科等多檔賣壓都很沉重。

航運股早盤開平，但隨即賣壓湧入，散裝族群的四維航、正德等紛紛下跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等也是皆收黑，運輸指數重挫 4% 以上。

整體來說，台股今天量縮小跌，類股除運輸並無明顯強弱，中小各類股則量能縮小且無明顯強勢群組，整體仍然處於量縮盤整階段，法人指出，台股持續量縮盤整，受到中秋長假將至，加上美國聯準會將釋出最新動態，不確定因素多，導致市場觀望氛圍濃，預期中秋節長假過後，大盤才會有較明顯的買盤進駐。

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