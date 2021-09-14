【葉錦龍專欄】面對低量如何操作股票？

(一) 台股操作難度提高

最近常聽到許多人提到台股操作的狀況，上半年獲利賺的部分，下半年迄今不賺反吐回去，為何如此？

其實之如此難操作，就是量與價都出現較上半年來得差！

如之前 8 月大盤曾失守半年線，雖然 5 月指數也一度曾失守過半年線，但卻能在 1~2 天內馬上攻回半年線，但這次卻要花近一周時間；其次，就是成交量降溫，目前月均量不到 3500 億元，先前月均量最高約落在 5 月中旬左右，如 5/17 當日的月均量就約 5380 億元，其值高出目前約 5 成，而當時指數因為疫情突然嚴重，所以指數約在 15500 點附近，而近期指數約在 17000 點左右，高出當時約 1 成，換言之，當指數高出 1 成，但月均量又大減約 1800 億元，可想而知，個股「資金的排擠」就會更明顯，個股上漲力道也無法連續，因此常會出現今天大漲，明天個股就會有獲利賣壓而拉回，正因如此循環，讓參與者意願降溫，近日成交量更常出現不及 3000 億元。

(二) 面對低量如何操作股票

面對低成交量時，此時投資人該如何操作？

不管環境如何變化，基本面就是選股核心，因為目前交易量少，所以操作上得加上市況，如最近大盤一直無法站穩季線，但卻守住月線，個股走勢要跟大盤比較，才能找出獲勝之道，股價在月線以上，跟上大盤較強勢，反之，就是落後大盤偏向弱勢，以下將從四點來扼要分析：

1. 個股目前營運具成長性 + 月線以上：這族群可能會是最近盤面主流股，很多人有時會認為股票漲多有風險，但這族群卻是常出現股價見回不回，如晶圓代工、封測、ABF 載板、鋼鐵與金融等，對於這些類股，做法就是逢低找買點，等未來上漲獲利。

2. 個股目前營運具成長性 + 月線以下：這族群可能先前是盤面最強主流股，雖然目前仍見營收成長，但因籌碼凌亂或者未來產品報價力道不強，因此出現利多不漲，這類型的股票包括有面板、運輸、IC 設計與車用等，面對這類型個股就是耐心持股觀察，如股價遲遲無法上漲，甚至長期見到法人調節，就得先適量減碼因應。

3. 營運表現平平個股 + 月線以下：這類型則以長期產業趨勢趨緩或短期因特殊題材上漲為主，使得營運無法出現亮麗數字，當成交量出現降溫，其就會更因資金排擠而走弱，因此不易見跌深反彈，如光學鏡頭與 NB 族群等都有如此現象，面對這類型個股做法就是逢高減碼。

4. 營運表現平平個股 + 月線以上：這類型個股目前應該不常見，頂多是零星個股，面對這類型股票，得善設停利停損點因應，一旦操作不對時，就得毫無懸念認賠出場，否則會套牢更嚴重。