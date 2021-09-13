柏文年底前再開5個新據點 看好營收逐月成長

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 疫情警戒降級後，8 月營收回升至 3 個月來高點，營運逐漸走出谷底，柏文表示，疫情期間仍如原計畫開出 2 個新據點，至年底前還有 5 個據點將開幕，隨著健身市場需求逐步回到正軌，看好營收將逐月成長。

柏文 7-8 月間開出新竹市的光埔廠和嘉義縣的民雄廠。展望後市，9 月起高雄市南岡山廠和南投縣草屯廠同時開出，10、11 月則有台北市長春廠、台中市福科廠和高雄市福華廠接棒開幕。

世界衛生組織 (WHO) 指出，根除新冠病毒的希望逐漸渺茫，當前最重要的是提高完整接種疫苗的覆蓋率，而提升免疫力則是最好的自我保護對策，柏文指出，健身房其實是一處相對安全的運動場域，除了出現過確診者的足跡之外，截至目前台灣未曾有健身房群聚感染情事發生。

柏文強調，依據主管機關防疫指引，要求會員進場確實執行實聯制與手部消毒、全程配戴口罩、訓練保持距離且器材間隔使用，並嚴格控管容留人數限制，所有員工配戴口罩、護目鏡，並對私人教練進行 7 天一次的抗原快篩，各家廠館營運已逐步回到正軌。

隨著既有店點營運回穩，加上下半年度健身工廠共有 7 處新據點接續開幕，柏文認為，營收有望呈現逐月成長。