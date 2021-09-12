三分鐘瞭解無限藝術遊戲世界 Blitmap：從這理解 Loot 的起源和初心

Loot 創始人 Dom Hofmann 在三個月前創造了基於像素藝術的遊戲世界 「Blitmap」。

撰文：Leo Young

最近的 Loot 創造全新的文本化底層抽象遊戲引起衆多玩家關注，其創作者 Dom Hofmann 是硅谷連續創業者，其實他在今年 6 月已經創造了基於像素藝術的遊戲世界 「Blitmap」。從 6 月份至今，Blitmap 從鑄造價 0.1 ETH 迅速上漲，到現在 地板價達到 28 ETH。另外，在 Nansen 系統中標記爲 Paradigm 的地址也在最近收購了 Blitmap 的 NFT。

是什麼讓一個像素作品達到 280 倍漲幅？簡單來說，能夠理解 Blitmap 的創造初衷和玩法，更容易理解 Dom Hofmann 創造 Loot 的根本想法。

什麼是 Blitmap

簡單來說，Blitmap 是一組共 1700 件像素作品的 NFT 項目。這 1700 件像素作品中，100 件是原創 (Original) 作品，剩餘 1600 件稱爲「姊妹 (Siblings)」合成作品——合成作品是由任意兩件原創作品合成。

左面兩張是原創作品，最右面是姊妹作品

每件作品爲 32 x 32 比例的 268 字節圖片，每件作品最多四種色彩。所有數據全部存在鏈上。

100 件原創作品爲十七位數字藝術家完成，這些藝術家來自世界各地，當中有插畫師，有設計師，還有遊戲設計師。

Blitmap 系列作品分爲「元素 (Affinity)」、「成份 (Composition)」、「畫板 (Palette)」、「圖標 (Slabs)」和「類型 (Type)」五種特性。

其中「元素」的特性分爲「水」、「火」、「土」三種，每種又有 I、II、III。其中 I、II 按不同順序任意組合，III 則單獨分類——例如 Fire I, Earth I, Water I、Water II, Earth I、Water III 諸如此類——社區裏大概除了 Dom 能解釋，還沒有人理解。但是 Dom 目前還沒有對這些特性做過任何說明。

在「成份」特性中，既有耳朵、眼睛，還有茄子、芝士和 Amai、Andrei、Chaos FLow 這些虛構人物。例如， Chaos FLow 就是遊戲《迷失王國》中的主角；Amai 是藝術家在韓國疫情隔離期間創作的卡通形象。

「畫板」中特性與成份中特性一樣，兩者組合構成姊妹作品。例如成份中 Amai 與 畫板中的 City 組合成姊妹作品 Amai City。

Amai + City = Amai City

「圖標」是這裏最神祕的特性，用不同方向四個直角三角形組合成。這是 Dom 設置的一個彩蛋，等待未來的擴展遊戲爲玩家帶來驚喜。

成份和畫板決定不同作品主題和色彩。而元素和圖標是作者和作品內容決定。隨着未來基於 Blitmap 藝術擴展，這些特性會起到作用。

Blitmap 宇宙

原創作品是 Blitmap 宇宙的創世作品，而姊妹作品就是這個宇宙的第一次進化。每件原創作品都有自己的特別之處，或故事。姊妹作品不僅將作品組合，還將其中的故事組合產生新的故事或敘事。

Blitmap 並不僅限於 1700 件作品，這些作品只是 Blitmap 宇宙的基礎元素。最近，Blitmap 採用 CC0 公開版權，將 Blitmap 變爲公有領域作品，這可以被視爲 Blitmap 開始向外進化的第一步。

任何人都可以基於 Blitmap 原創作品或姊妹作品二次創作衍生項目。例如社區成員 0xBB 銷燬了 Eggplant City，又將 Warm Vibes Totally 在 Fractional 拆分成 1698 個 BLITBIT 代幣分發給持有者。例如還有 Blitmap 風格的 MoonCats 裝飾。目前有統計的 Blimap 衍生項目 有二十二個。

Blitnauts 就是即將發佈的最新擴展遊戲。遊戲規則很簡單，任何 Blitmap 持有者在遊戲發佈時都可以鑄造一件「Blitnaut」。Blitnaut 是定製化個人頭像。在鑄造時可以選擇外表和服裝。鑄造完全免費，只需要支付 Gas 費。隨着未來 Blitmap 宇宙發展，Blitnauts 會有更多擴展應用或遊戲。

結語

在 Dom Hofmann 的 Web3 世界中，遊戲裝備或基本元素是核心，他們的潛在價值遠遠大於平臺或應用。這些元素是更多創造的源泉。基礎元素具有原生價值，會衍生出無數作品或裝備，衍生品作爲新作品會創造新的故事。如此綿綿不絕，每個衍生品都在爲基礎元素增加價值，隨着發展，基礎元素價值也會增大，甚至會超越遊戲本身價值。

另一方面，基礎元素衍生傳播有強大網絡效應。一旦經過初期裂變過程，如同細胞繁殖一樣，每經過一次衍生，網絡規模就會呈幾何級增長。相比中心化遊戲，創造一個成品遊戲，Blitmap 宇宙有難以想象的強大生命力。

簡單來說，Blitmap 創造一個非常簡單、卻充滿未知的世界，等待所有玩家去探索創造。但是，就是這個創意，卻是席捲整個加密世界的 Loot 項目的源頭。任何人希望更好的理解 Loot 代表的未來，最好的方式，還是從理解和探索 Blitmap 開始。