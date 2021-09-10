NFT 發行的新方式：三分鐘瞭解 Only1 即將推出 NFT Launchpad

NFT Launchpad 是 NFT 領域的代幣發行平臺，產品計劃於 10 月 7 日上線。

撰寫：Only1

編譯：Perry Wang

NFT 的浪潮一波接着一波，CryptoPunks 的餘溫尚在，Loot 就攜帶 NFT 樂高的概念席捲社區。熱點更迭背後，NFT 整個生態在繁榮發展，新玩法和新項目層出不窮。由此催生了對 NFT 發行的需求，Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 正在探索 NFT 發行的新領域，其計劃與 10 月 7 日推出 NFT Launchpad 平臺。

與此同時， NFT Launchpad 還將進行首次 NFT 發行（Only1 Initial NFT Offering，簡稱 INO），預計將售出 1 萬枚 Only1 NFT，籌集到的 SOL 將用於回購 LIKE 以獎勵早期 Only1 用戶。INO 是一種新型 NFT 發行方式，它能夠在分發 NFT 的同時進行融資。

首次 NFT 發行（INO）是什麼？

人們從首次代幣發行的設計中吸取靈感，相繼推出了其他加密衆籌機制，如 IDO （首次 DEX 發行）等。首次 NFT 發行或稱「INO」也是基於以上基本概念誕生的一種新的 NFT 發行模式。

NFT 是非同質化代幣（non-fungible token）的縮寫。作爲存儲在區塊鏈上的數據單元，NFT 具備證明數字資產獨一無二、不可替代的屬性，因而成爲今年市場追逐的熱點。

目前有越來越多的平臺向其社區提供 NFT 空投。這些空投的 NFT 代幣由很多隨機生成的、具有可變稀有屬性的圖像組成，且往往能夠爲團隊募集到一筆資金。INO 便基於此背景誕生。

INO 爲 NFT 項目和創作者提供了通過發行 NFT 來吸引支持者和社區的能力；另一方面，INO 讓投資者能夠從 NFT 固有的供應稀缺性中受益。

隨着 NFT 市場日漸成熟，首次 NFT 發行或將作爲刺激和獎勵投資者和社區的解決方案而異軍突起。

Only1 INO 具體工作機制

一般情況下，創作者和項目會首先向社區公佈他們的技術文檔、計劃和路線圖，並通過先到先得或樂透模式啓動項目，以公平分配他們的 NFT，從而提高社區參與度。不同的項目方可以根據自身情況制定自己的標準和遊戲化選項。

在 Only1 的 launchpad 將發行銷售一組限量版 NFT，數量爲 1 萬個。Only1 將根據用戶持有的原生加密代幣（LIKE）的數量進行 NFT 分配。Only1 鼓勵用戶質押原生加密代幣，以便從即將 INO 的 NFT 項目中獲得分配。在 INO 中，投入資金量屬於最高層級的用戶會在每個項目中獲得極其稀有且人氣很高的 NFT。

然後 INO 募集到的資金將分配給項目所有者，以執行其路線圖。

Only1 INO 有何優勢？

隨着 NFT 市場不斷成長，NFT 發行的融資性質正在變得日益清晰。INO 旨在改變蓬勃發展的 NFT 生態系統，與其他發行方式比較，Only1 INO 具備以下優勢：

NFT 項目啓動門檻低

任何人都可以通過 Only1 的去中心化平臺發行限量版 NFT。INO 使每個人形色各異的構想都能被更廣泛的受衆認可。很多仍在努力輸出的創作者需要新的資金來資助其項目，通過 INO，藝術家可以在創作之前籌集所需的資金。

構建早期支持者社區

Only1 允許社區投票選出有潛力的項目在平臺上架，並對獲獎者予以獎勵，這種對 NFT 項目的曝光鼓勵潛在投資者研究項目。這一機制使創作者能夠圍繞 NFT 項目建立一個早期支持者社區，吸引更多活躍的交易者和經驗豐富的投資人。

降低交易成本

Only1 INO 在 Solana 區塊鏈上運行，最大限度地減少了創建者和投資者面臨的交易費用。

社交功能

INO 讓參與的投資者能夠從 NFT 固有的供應稀缺性中受益。Only1 具有原生社交平臺功能，可以提高某些創作者的知名度，從而提升其 NFT 的價值。

結 語

隨着 NFT 市場繼續壯大，NFT 項目和創作者需要一種更加便利的方式來推出 NFT，市場需求或將刺激 INO 模式產品的發展。但同時，INO 需要藉助新的技術手段和麪對陌生的應用場景，其未來發展有也變數。不管怎樣，Only1 在這一新領域的大膽嘗試值得期待。