惡性通膨當前 健康與保值並具的防疫宅為置產首選

面臨「惡性通膨」時代來臨的預警，即便疫情重挫全球經濟，但房地產市場卻不降反升。由於全球處於長期低利率、各國政府採資金寬鬆策略，下一步有可能造成惡性通膨。此外，美國聯準會大幅調升今年的通膨率預測，達到 3.4%，出現自 1992 年以來最高的物價漲幅，惡性通膨疑慮引發一片恐慌，因此許多投資人開始積極思考如何佈署手中的資金運用。

為了抗通膨時代的來臨，房地產就成了資產配置的重要一環，在實價登錄 2.0 上線後以及缺工缺料的因素下, 不少自住及置產客戶一心期待房價下跌，但房市仍維持長紅。主因就在於，低利時代除了對於貸款買房更加有利以外，一旦通膨發生、貨幣貶值時，相對也代表著貸款人的債務會隨著貨幣價值而減輕。另外，由於通貨膨脹無法回頭，房價只會隨著物價逐年提升，但貸款金額並不會隨著通貨膨脹提高。也就是說，若能趁著低利趁早購買，反而是對抗通膨、為資產保值的最佳解方。

後疫情時代 房市大熱

COVID-19 疫情席捲全球，徹底改變了人們的生活方式，遠距辦公、居家防疫需求也讓大家對於住宅的要求有了截然不同的標準。過去豪宅的定義講究景觀、地點、生活機能、坪數、建材…… 等等，現在除了上述條件都要兼備之外，更重要的是符合「健康防疫宅」的條件。回到家就能享受安全舒適的空間，社區公設也須一應俱全，既要有公園綠地、還要有各種休閒設施讓住戶就算不出門也能自在生活。

(圖: 業者提供)

水岸 3 星健康宅 讓防疫也能很樂活

位於新北市中和左岸的「灣岸 Villa」，是集防疫健康宅及景觀豪宅於一身的理想物件。也是全球首座 fitwel 國際健康建築準三星社區。由向來致力於打造健康住宅的和築開發及和璟建設所推出，基地就坐落在中永和唯一環河景觀卻沒有高架橋通過的地點，難得一見的無遮蔽水岸景觀更獲得 NGC 及 LLG、國家地理頻道等認證評選為國際水岸豪宅區。白天可遠眺大屯山、晚上可欣賞台北市百萬夜景的水岸第一排無敵景觀，加上 500 坪森林公園、咖啡館、頂樓無邊際泳池、空中花園的豐富公設，各方面都突顯出「灣岸 Villa」與眾不同的價值。

值得一提的是在灣岸 Villa 的基地上架設了微型氣象站，迎進雪山山脈的東風，同步送走了 PM2.5，並以淨化系統淨化 PM2.5 進入室內, 且以單層排氣排汙的設計搭配著防塵抗霾的氣密窗, 守護著住戶的健康。

專案經理林鶴軒表示，防疫警戒的兩個月來現場採預約制, 以自營商與退休族群置產為主, 這群購買者的共同特色；憂心疫情為新常態後，購置房產除了可以抗通膨保值之外, 擁有一間健康的防疫宅是守護健康和財富才是最實際的。

(圖: 業者提供)

詳情 https://bit.ly/2WVWdLP