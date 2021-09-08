新加坡COVID-19疫情攀升 確診人數升至一年新高

新加坡 COVID-19 疫苗接種率接近 8 成，但最近確診者迅速攀升，昨 (7) 日報 328 例新增確診，是自去 (2020) 年 8 月以來最高水準。

為加強防疫措施，新加坡政府規定計程車司機也都必須每週接受一次檢驗等，希望疫情獲得控制。

由於新加坡已解除禁止在外飲食規定等緣故，人與人之間的接觸機會大增。此外，接種疫苗後仍確診的突破性感染案例也增加。

根據新加坡當局統計，近一個月以來的確診者，有 76% 都已完成疫苗接種。由於疫苗的防護力會隨著時間遞減，新加坡衛生部長王乙康表示，疫苗對於預防感染的效果只有 40% 左右。

新加坡財政部長黃循財在 6 日 (週一) 表示，如此步調若持續發展，兩週後的單日新增確診恐達到 1000 人，在一個月後的單日新增確診可能達 2000 人。他也希望能透過擴大篩檢，來提早發現確診案例。

針對容易接觸到不戴口罩顧客的餐飲業，員工檢驗間隔將從兩週一次改為一週一次，計程車司機和超市員工等也列入新措施是用範圍。當局也會在其他行業的公司行號發放試劑，員工檢驗結果必須呈報給相關當局。

在先進國家當中，新加坡的疫苗接種完成率算是名列前茅，如今該國仍強化防疫作為，凸顯走向所謂的「新常態」(The New Normal) 是有多麼不易。

新加坡政府不斷強調疫苗接種可預防重症的效果，提到完成疫苗接種的人若不幸確診，演變成重症化的比率不到 1%，而未接受疫苗接種的人確診後重症的比率達 6%。