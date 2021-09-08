〈陸港盤後〉美股疲軟 上證3700得而復失 終場小跌0.04%

美股在長周末重新開市後，指數表現不振，影響周三 (8 日)A 股三大指數大多開低，不過近期強勢的證券類股表現依舊強勢，拉抬上證在開低後走高，一度衝破 3700 點關卡。受到上證翻紅的刺激，深證及創業板指跟進反彈。

但盤中證券類股賣壓湧現，成份股反轉下挫，A 股三指數紛紛回檔，而創業板指在生技、半導體類股走勢更為疲弱的影響下跌幅更重。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.47 兆元，較前一個交易日增加人民幣 724 億元，成交金額已連續 36 個交易日破兆。

港股方面，開盤無懼美股與陸股疲弱的影響而開高，不過恒指來到季線約 26560 點附近後出現賣壓，再加上 A 股回檔，恒指由紅翻黑。但恒指在 26000 點附近出現支撐，配合騰訊 (700-HK) 一直保持紅盤，恒指跌幅迅速縮小。

騰訊在近兩周連續護盤之下，刺激投資人信心回升，今日表現一枝獨秀，限縮恒指及恒科指跌幅，騰訊終場逆勢上漲 1.8%。騰訊的強勢也拉抬其它網科族群，阿里巴巴 (9988-HK) 上漲 0.9%、網易 (9999-HK) 上揚 0.9%、美團 (3690-HK) 收紅 2.3%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.04%，報 3675.19 點；科創 50 指數下挫 1.8%，報 1412.72 點；深證成指小跌 0.1%，報 14688.08 點；創業板指下跌 0.97%，報 3219.95 點。

恒生指數小跌 0.12%，報 26320.93 點、恒生科技指數小跌 0.24%，報 6871.28 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 16.17 億元，結束連續 12 日買超，其中滬股通賣超人民幣 28.83 億元，深股通買超人民幣 12.66 億元。

法人觀點

方正證券認為，近期的市場結構轉換不光是資金從高估值族群向低估值族群流動，其更為深層的原因在於產業景氣的轉變，以及今年特別明顯的趨勢性交易特徵。在周期性類股及「中字頭」個股形成較為明顯的多頭效應的情況下，上述類股將接棒前期的成長股，成為市場新話題並帶動大盤進一步上揚，挑戰今年高點。

