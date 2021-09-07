〈豪展展望〉下半年估回落至2019年水準 全年每股賺9元

醫材廠豪展 (4735-TW) 董事長莊明輝坦言，持續受到缺櫃、塞港影響，加上美國客戶持續消化庫存，以及匯損等壓力，下半年營運回到疫情前、2019 年水準，法人估，今年每股純益約 9 元。

豪展主要替國際品牌廠代工體溫計 / 額溫槍等測量產品，出貨集中在歐美地區，總經理紀強指出，歐洲代理商拉貨較穩定，直到明年都呈現穩定下單。

美國客戶則是在疫情期間大舉備貨，加上品牌客戶為維持獲利，不願殺價競爭，以致目前庫存水位高。

紀強表示，往年上、下半年營運平均，直到去年遇上新冠肺炎疫情，營運比重呈現 2:5；今年則是 7:2，待疫情趨緩後，明年營運有機會回到正常水準，並較 2019 年小幅成長。

豪展去年決議改季季配息，董事會原在上 (8) 月初決議不發放第二季股利，但基於股東反映，因此本月初董事會決議，第二季改配發每股發放 2.5 元。

莊明輝表示，原先考量公司去年借款金額逾 5 億元，擬將第二季至第四季的股利改一次配息，不過收到許多股東不滿的回應，加上公司借款金額已降至 1-2 億元，董事會決議改回季季配，未來也將持續每季配息。

豪展 8 月營收 1.14 億元，月減 20.85%、年減 63.9%；前 8 月營收 18.31 億元，年增 48.84%。